Nytt nei til asfalt i Kongsgata

Det blir ingen mellomperiode med asfalt før Kongsgata gjenoppstår med ny fundamentering og jevnere brosteinsdekke. Anders Minge

Et enstemmig utvalg for miljø og utbygging (Umu) avviste onsdagkommunedirektørense forslag om å asfaltere Kongsgata for en periode på drøyt to år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden