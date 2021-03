Her begraves stridsøksa i Njåskogen

Stisyklistene får likevel fortsette med hopp og sprett i et 300 mål stort område i en av Jærens mest populære turskoger. Også OL-løypa til Gunn-Rita Dahle Flesjå til Rio i 2016 får leve videre.

De møtte egentlig veggen. Syklistene måtte ut av terrengløypa i Njåskogen. Men her markerer styreleder i Jæren skoglag Christian Aasland, til venstre, leder i sykkelklubben Håvard Erga og styremedlem i skoglaget, David Njå, at de har inngått et samarbeid for fem nye år. På veggen bak dem kan de som tør fortsatt sykle vannrett. Foto: Geir Sveen

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er klart etter at partene, Jæren skoglag As og Bryne cykleklubb på overtid er blitt enige om en ny samarbeidsavtale. Det er ikke en leieavtale, blir det presisert.

Nå møter de Aftenbladet i skogen for å fortelle at terrengsyklister fra hele regionen fortsatt er velkomne til Njåskogen, nord for Bryne.

I sist måned var tonen en helt annen. Da hadde det skåret seg fullstendig mellom Jærens største grunneier og sykkelklubben. Forhandlinger om en ny leieavtale var avsluttet. Beskjeden var endelig: Syklistene måtte ut av skogen.

Steile fronter

- Dette er forferdelig trist og veldig smålig, kommenterte Håvard Erga, leder i Bryne cykleklubb.

Jæren Skoglag AS skrev leserbrev, der de forklarte at de er et privat aksjeselskap med over 400 aksjeeiere.

– Selskapet ble stiftet så langt tilbake som i 1874. Vår formålsparagraf sier blant annet at vi skal forvalte våre eiendommer på beste måte ved skogsdrift. Derfor står skogens ve og vel høyt på vår prioritering. I det perspektivet kan vi ikke fortsette sykkelavtalen, het det i leserbrevet.

Les også - Dette er veldig smålig av Jæren skoglag

Foto: Viktor Klippen

Fakta Jæren skoglag AS Historie: Etablert i 1874 som et aksjeselskap som skulle kjøpe lynghei og plante skog. Den gang var det bare rogn som ble regnet som skog på Jæren. Store områder: Selskapet er Jærens største private grunneier og eier ikke mindre enn åtte store eiendommer på til sammen nær 12.000 dekar i Hå, Time, Klepp og Gjesdal. Inkludert er flere av de mest populære turskogene: Ualand i Hå med jaktterreng og lakseelv, Håland ved Ålgård, Åsen ved Lyefjell, Kalbergskogen ved Kvernaland og Njåskogen og Gunnarshaug ved Frøylandsvatnet. Eiere: Over 400 aksjonærer. Time er en av de fire største aksjonærene. Aksjekamp: Skoglaget har vært gjennom en aksjekamp, der kursen for det som lenge var sovende aksjer og som ofte gikk i arv, gikk rett opp fordi mange så at skoglaget satt på store verdier, for eksempel store planlagte boligområder på Kalberg. Men et mulig oppkjøp ble stoppet fordi ingen aksjonær kan stemme for mer enn 3 stemmer. Les mer

Les også 5000 trær fra Jæren blir tømmer i Tyskland

Dermed hadde ikke syklistene lenger sin egen sykkelskog på Jæren. Det var i 2015 at et område på hele 300 dekar ble satt av til stisyklingen gjennom en årlig leieavtale med Jæren skoglag. Anlegget har kilometervis av stier med naturlige og kunstige hinder. Nå måtte syklistene rydde opp etter seg og fjerne alt som var bygget på dugnad. Også Njåveggen, der du med god fart kan sykle vannrett, måtte bort.

Det var ikke mulig å bli enige om en ny leieavtale.

Ble likevel enige

– Nå skal vi samarbeide om skogsdrift og sykling, er imidlertid den nye meldingen fra skogen.

– Hva skjedde?

– Vi har hatt en prosess som er blitt til vinn-vinn for oss begge, slår partene diplomatisk fast.

Jæren skoglag har i striden fått vist at skog har stor verdi. Selskapet eier noen av de viktigste turskogene i området. Njåskogen er for eksempel dobbel så stor som Arboretet i Sandnes og tre ganger så stor som hele Dyreparken i Kristiansand. Men det er en skog med aktiv tømmerdrift som folk bruker som «sin» skog og et offentlig område.

– Vi har fått synliggjort at vi er et privat selskap som huser en aktivitet som koster noe for oss, forklarer Christian Aasland og David Njå fra styret i skoglaget.

– På samme tid har vår klubb fått vist at det vi har her i Njåskogen er et tilbud til hele regionen, fortsetter lederen i sykkelklubben, Håvard Erga.

Han antar at bare 20 prosent av brukerne er medlemmer i hans klubb. For anlegget er åpent for alle, og drives som Njå Bike Park, en egen terrengavdeling for stisyklister i regionen.

Det nye samarbeidet

Nå har de landet en dynamisk avtale, der klubb og skogeier skal snakke sammen, slik at skogsdrift og sykling kan gå hånd i hånd. Mye av sykkelskogen er over 60 år og hogstmoden, og dermed må også løypene legges om.

– Men det var kravet om å øke den årlige leien fra 22.500 til 60.000 til 80.000 kroner som skapte striden. Hva ble så prisen?

– Det er ikke det viktige, lyder det samstemt om den nye samarbeidsavtalen som skal gå over fem år.

Les også Stor aksjonær frykter at Jærens største grunneier kan tape omdømme midt i en pandemi

Les også – Time kommune som aksjonær har ingen rett til særbehandling av Jærens største grunneier

Det hører med at både administrasjonen og politikere i Time har engasjert seg i saken. Kommunen er en de fire store aksjonærene, med rundt 10 prosent av aksjene, men har fra advokathold fått klar melding om at de ikke har noen rett til særbehandling i et aksjeselskap. Til kommunestyret neste tirsdag ble det også bebudet en interpellasjon om konflikten fra Høyres gruppeleder.

– Ja, nå trekker jeg interpellasjonen. Det viktige er at saken ble løst, sier Ole Jørgen Alstadsæter.

De går ut av skogen med ny avtale. Dermed kan terrengsyklister i regionen fritt bruke kilometervis av stier i en egen sykkelskog i Njåskogen. Foto: Geir Sveen