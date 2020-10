Nytt positivt smittetilfelle ved Slåtthaug sykehjem

Tilsammen har tre ansatte ved sykehjemmet testet positivt for covid-19.



Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse. Foto: Pål Christensen

Pernille Filippa Pettersen Journalist

– Vi fikk nylig tilbake et prøvesvar fra en av de ansatte som var positivt. Foreløpig har ingen flere testet positivt, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

To ansatte ved Slåtthaug sykehjem fikk påvist covid-19 fredag 23. oktober og lørdag 24. oktober. Alle ansatte og beboere er testet for koronaviruset og Fosse opplyser at kommunen venter på flere prøvesvar mandag.

– Vi har fått svar på 49 av 54 prøver fra beboerne og ingen prøver har vært positive så langt. Det er vi svært glade for.

Alle beboerne vil testet på nytt i morgen. Dette gjøres for å være sikker på at ingen var i inkubasjonsfasen da første test ble tatt. Inkubasjonsfasen er perioden fra du blir smittet til du utvikler symptomer. Perioden kan variere mellom 1–14 dager, men ifølge Verdens helseorganisasjon er inbukasjonstiden anslått til 5–6 dager

– Vet dere smittekilden?

– Siden vi ikke har funnet smitte hos beboerne ennå, tyder smittesporingen på at den første smittede var en ansatt. Vi må få svar på alle prøvene for å kunne si dette helt sikkert.