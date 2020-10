Julebord? Nå renner avbestillingene inn

Ingen trengsel på Solastranden gård for tiden, konstaterer daglig leder og medeier Vegard Årsvold. Foto: Kristian Jacobsen

Mandag ettermiddag: julebord for 100 personer kansellert. Tirsdag: julebord for 120 personer kansellert. Julebordsesongen starter med dårlige nyheter for Solastranden gård.