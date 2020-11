Lastebil mistet nesten lasten i rundkjøring

Politi og kranbil er på plass etter at en lastebil holdt på å miste lasten i en rundkjøring på Stangeland i Sandnes. Men det kan fortsatt ta tid før trafikken flyter normalt igjen.

Foto: Ronny Hjertås

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Foto: Julie Teresa Olsen

Meldingene om krengende last på en lastebil kom til politiet fra forbipasserende. Sør-Vest politidistrikt opplyser klokka 13.45 at politi og bergingsbil fortsatt er på plass for å sikre lasten.

– Det har vist seg å være komplisert. Muligens må trekkvogn og tilhenger kobles fra hverandre for å få det til. Kranbil er på plass, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt.

Klokka 14.30 meldes det at trafikken på stedet flyter, men er saktegående, noe som også er i ferd med å gi ringvirkninger til trafikkflyten på E39..

Bilister anmodes om å ta alternativ vei inntil videre.

Saken oppdateres.

Flere forbipasserende varslet politiet da de så at en lastebil var i ferd med å miste lasten ved rundkjøringen på Stangeland. Foto: Leserbilde

Foto: Julie Teresa Olsen

Foto: Julie Teresa Olsen

Foto: Julie Teresa Olsen

Foto: Ann-Mari Gregersen