Fugleinfluensa påvist på fugl i Nærbøparken

Det er påvist fugleinfluensa på én fugl i Nærbøparken i Hå, og parken blir

stengt i dag. Fugleparken blir ikke stengt fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å skape ro for syke og ville fugler i parken.

Fugleparken på Nærbø er stengt. Foto: Leserbilde

Elisabeth Risa Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fugleinfluensa av denne typen er smittsom mellom fugler, men er ikke farlig for mennesker. Dersom du har vært på tur i parken i løpet av de siste dagene, trenger du ikke være bekymret.

– Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Viktig at fuglene får ro

For å beskytte de ville fuglene som liker å oppholde seg i parken, har Mattilsynet pålagt Hå kommune å stenge Nærbøparken for publikum.

Parken i hjertet av Nærbø, også kalt fugleparken, er et populært turområde for folk både i og utenfor kommunen.

Fugleinfluensa er smittsom mellom fugler, men er ikke farlig for mennesker. Foto: Geir Loftesnes

Hermund Haugland, leder for teknisk drift i Hå kommune, har forståelse

for at mange vil savne muligheten for å ta turen hit:

– Det er flere syke fugler i parken, og det er viktig at disse får ro og hvile.

Hå kommune er i tett dialog med Mattilsynet, som følger opp hendelsen.

– Det er viktig å formidle at dette er ikke farlig for mennesker men en alvorlig sak for fugler og næringen. Derfor, i samråd med Mattilsynet, valgte vi å stenge parken, sier Hermund Haugland.

Parken er stengt på ubestemt tid.

Følger situasjonen nøye

Det er så langt funnet høypatogen fugleinfluensa hos to viltlevende fugler

(kortnebbgås) i Rogaland, den som nå er funnet i fugleparken på Nærbø vet vi ennå ikke om er av den høypatogene varianten.

- Vi forventer å finne flere tilfeller fremover. Vi overvåker, tar ut prøver og har tett dialog med fjørfenæringen, sier Tronerud.

Fugleparken på Nærbø ligger nær mange virksomheter som driver med fjørfe, egg, slakting.

Mattilsynet følger situasjonen svært tett og vurderer fortløpende tiltak.