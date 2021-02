Biltema-striden: Bare ett parti på Stortinget vil vingeklippe Statsforvalteren

I kjølvannet av Biltema-striden på Forus er Fremskrittspartiet alene på Stortinget. Ingen andre partier vil fjerne Statsforvalterens innsigelsesrett.

Roy Steffensen i Frp og Helge André Njåstad til Biltema på Forus i fjor høst. Foto: Anders Minge

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Da Biltema-saken var dagsaktuell opplevde vi at Høyre fremsto i mediene som Frp-ere. Men nå når Stortinget skal ta stilling til makten til Statsforvalteren er det ingenting igjen av de tonene fra Høyre, som nå sier nei til Frp-forslaget, sier Helge André Njåstad (Frp) i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Han sikter til Aleksander Stokkebø og andre lokale Høyre-topper, som sa de var lei av at lokaldemokratiet blir overkjørt. De ville endre partiets program og redusere makten til det som da het Fylkesmannen. Lokalpolitikerne i Stavanger ga Biltema dispensasjon til å drive med fullt varesortiment på Forus, men Fylkesmannen i Rogaland opphevet vedtaket.

Njåstad står, sammen med Rogalands Roy Steffensen og Terje Halleland, bak et representantforslag om å vingeklippe det som nå heter Statsforvalteren.

Frp-forslaget enkelt forklart:

Statsforvalteren og Statens vegvesen mister innsigelsesrett i kommunale plan- og arealvedtak.

Det kan bare fremmes innsigelse i arealsaker i spørsmål av vesentlig nasjonal betydning.

I stedet for ordningen med settestatsforvalter skal klagene avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, innen 6 uker.

Skuffet av H og Sp

Kommunal- og forvaltningskomiteen har avgitt innstilling. Ingen andre partier støtter Frp-forslaget.

– Det merkes tydelig at Høyre nå sitter tettere sammen med KrF og Venstre enn oss. Mange opplevde at Frp fikk frem det beste i Høyre da vi satt i regjering sammen. Jeg hadde også tro på at Senterpartiet ville støtte lokalt selvstyre sterkere. Men det er tydelig at også de er bekvem med at en tilfeldig byråkrat på et statlig kontor i en by skal overstyre folkevalgte i distriktene, sier Njåstad.

Senterpartiets Geir Pollestad avviser kritikken.

– Senterpartiet ønsker å begrense statsforvalterens makt, og det har vi også foreslått. I motsetning til Frp så ønsker vi å utrede konsekvensene, blant annet fordi vi mener staten har en viktig rolle for jordvern. Senterpartiet mener det ikke bør være en statlig oppgave å bestemme at hjulkryss er lov å selge, mens jekk er forbudt, kommenterer Pollestad.

Høyres Aleksander Stokkebø viser til lokale seire i Strand og Randaberg.

– Vi samarbeider godt med Frp i mange saker, men jeg kan berolige Njåstad om at Høyre og jeg ikke har behov for å fremstå som Frp. Vi er opptatt av kommunalt selvstyre, på egen kjøl. Det er ikke tilfeldig at kommunene med Høyres kommunalminister har fått medhold i åtte av ti innsigelsessaker, mens de med Sp og Ap i sin tid fikk de nei seks av ti ganger. Vi har allerede strammet inn på innsigelses-instituttet, og er i gang med å endre plan- og bygningsloven, slik at det blir rom for mer lokalt selvstyre og utvikling i distriktene. Så flere av forslagene fra Frp slår inn åpne dører, kommenterer Stokkebø.

Nasjonale interesser

Ap og SV er uenig i at statens innsigelsesrett i kommunal arealplanlegging svekker lokaldemokratiet. De to partiene viser til innspill fra naturvernorganisasjoner. Disse vektlegger at hensikten med statens innsigelsesrett er å sikre nasjonale og regionale interesser, blant annet viktige natur- og friluftslivsinteresser og jordvern.

Senterpartiet mener at statsforvalteren skal omgjøres til et rent kontroll-, klage- og tilsynsorgan. Alle oppgaver som omhandler politisk skjønnsutøvelse, skal overføres til fylkeskommunene. Med unntak av kritiske samfunnshensyn, for eksempel bevaring av matjord. Innsigelsesretten skal begrenses så mye som mulig, men samtidig må den eksistere for å ivareta kritiske samfunnshensyn som ren vannforsyning, bevaring av matjord og andre beredskaps- og sikkerhetshensyn.

I innstillingen fra flertallet – Frp, Ap og Sp – heter det at Stortinget ber regjeringen gjennomføre en helhetlig utredning om endringer i statlige retningslinjer for å styrke utviklingsmulighetene i distriktene og det lokale selvstyret.

Aleksander Stokkebø viser til at det er flere hensyn.

– Forslaget om å endre ordningen med settefylkesmann, jobber vi med opp mot programmet. Så er man i Høyre kanskje også litt mer opptatt av at vi samtidig må ta vare på noen viktige naturverdier og matjorda vår. Vi er ikke for en tut- og kjør-politikk, men skal sikre både natur og lokalt selvstyre i tråd med paragraf null. Det e lov å «bruga ved», sier han.