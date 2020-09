Send dine blinkskudd fra Sandnes til oss – vinn fine premier

Glad i å ta bilder? Glad i Sandnes? Aftenbladet inviterer vi til stor fotokonkurranse: Send oss bilde av det fineste du vet fra byen din!

Nattvandring til Dalsnuten i 2019. Nå kan du sende oss ditt vakreste bilde fra #mittsandnes. Foto: Jarle Aasland

Hva er Sandnes for deg?

Vis oss ditt Sandnes! Fjelltoppen. Favorittkafeen. Utsikten fra stuevinduet. Den smale hemmelige stien bare du vet om...

De tre beste bildene belønnes med gavekort fra Sandnes sentrum.

#mittsandnes

#mittsandnes er altså tema for konkurransen som pågår fram til og med høstferieuken. Fram til da kan du jakte nye motiver i Sandnes, eller finne fram de beste bildene dine fra i sommer.

Bynuten trekker stadig nye turgåere. Foto: Pål Christensen

– Sandnes er en flott by å bo i, der det kanskje mest karakteristiske er den varierte naturen som omgir oss på alle kanter. Vi har alltid hatt Dalsnuten, fjordene, Melsheia og de mange turmulighetene alt dette gir. Når Forsand nå også er en del av kommunen, har vi også fått spektakulær natur, som Lysefjorden og Kjerag, sier Tommas Torgersen Skretting, som leder Aftenbladets kontor i Sandnes.

– Hvor finnes ditt yndlingsmotiv? Juryen vil nok få inn mange vakre naturbilder, men her må vi presisere at konkurransen er helt åpen: Det kan like være yndlingskafeen eller butikken din, benken der du liker å gruble, skolen din eller fotballbanen din. Kort og godt det du liker best ved Sandnes, sier Skretting.

Nye Ruten - et bymiljø som kanskje inspirerer?

Enkle regler

Bildet må være tatt i Sandnes, hvor som helst i kommunen.

Motivet skal være et sted i Sandnes, natur eller by. Mennesker kan selvsagt være med på bildet, men denne gang handler det mest om steder.

Bidragene sendes på mail til mittaftenblad@aftenbladet.no eller legges på instagram og merkes #mittsandnes #aftenbladet

Skriv hvor bildet er tatt - og når. Og vi trenger selvsagt navnet ditt og hvordan vi kan kontakte deg hvis du skulle vinne.

Vi må ha bildene seinest søndag 11. oktober.

Premier: 3000 kroner til hovedvinneren, 1000 til andre- og tredjeplass. Vi forbeholder oss retten til å publisere også andre bidrag.

Så nå er det bare å finne fram kameraet eller mobilen, lete etter nye eller velkjente motiv i Sandnes kommune, og sende blinkskuddene til oss.

Juryen som skal vurdere de innsendte bildene, består av reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad, Aftenbladets fotograf Pål Christensen og Tommas Torgersen Skretting som altså leder Aftenbladets kontor i Sandnes og også er juryens leder.