Nå kan denne ordføreren ta en rask innersving og få Jærens nye by

Det vi har drevet med på Ålgård, er byutvikling, viser ordfører Frode Fjeldsbø (Ap), som nå har startet en prosess for å bli by. Sist gang han prøvde, fikk han én stemme. Hans egen. Pål Christensen

En søknad om bystatus for Orstad/Kvernaland, en plass som er delt mellom Klepp og Time, høster lite jubel hos ordførerne i de to kommunene. Men forslaget har trigget Gjesdal-ordføreren og fører nå til en konkret prosess som rekordraskt kan føre til at Ålgård blir by.

