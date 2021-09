Hurtigbåt gikk på grunn ved Ombo: – Vi er glade for at det gikk så godt som det gjorde med de om bord

«Fjordlys» ble natt til mandag slept til Stavanger og ligger med lensepumper.

Hurtigbåten «Fjordlys» gikk på grunn i Eidssund på Ombo søndag kveld. – Vi er glade for at det gikk så godt som det gjorde med de om bord. Slik vi har forstått det er det verken skader på passasjerer eller mannskap, og at alt gikk rolig for seg, sier Cathrine Gjertsen, kommunikasjonsdirektør i Norled.

