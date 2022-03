Hvordan oppstår jordskjelv?

Bor i Hinna sentrum, 3. etasje. Stod på badet ved vasken 06:34 da det ristet i vasken og gulvet kjentes ut som det bølget under føttene mine. Det varte ikke så lenge. Jeg var bekymret for at en lastebil hadde kræsjet i bygningen vår, men turde ikke se ut vinduet da man ikke kan være trygg for atomkrig i disse dager 🙄 Internett var heldigvis snarlig på saken med flere innmeldinger om jordskjelv 😮‍💨