Kenny Rettore valgt som gruppeleder i Sandnes Høyre

Sandnes Høyres kommunestyregruppe har enstemmig vedtatt at Kenny Rettore fortsetter som gruppeleder ut denne valgperioden.

Kenny Rettore blir nå gruppeleder for Sandnes Høyre på permanent basis.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det melder Sandnes Høyre i en pressemelding.

Rettore har vært konstituert gruppeleder etter at Inger Klippen ble statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie i 2019. Klippen har i år også vært med i en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som foreslo tiltak for psykisk helse etter pandemien. Sandnes Høyre har støttet opp om det viktige arbeidet Inger Klippen har gjort.

Klippen har nå varslet at hun ikke ønsker å tiltre som gruppeleder igjen. I møte torsdag 14. oktober ble saken behandlet i kommunestyregruppen til Sandnes Høyre. Klippen foreslo Kenny Rettore som gruppeleder i Sandnes Høyre ut perioden. Dette ble enstemmig vedtatt.

Inger Klippen har vært statssekretær for Bent Høie siden 2019.

Inger fortsetter sitt politiske virke i formannskapet og kommunestyret i Sandnes. Sandnes Høyre stiller seg helhjertet bak at Rettore fortsetter som gruppeleder.

Leder i Sandnes Høyre, Guttorm Stangeland er meget fornøyd med at Kenny Rettore ønsker å påta seg vervet.

- Han har i perioden som konstituert gruppeleder vært inkluderende, åpen og han har gitt alle i kommunestyregruppen muligheten til å markere seg. Stangeland er samtidig fornøyd med at Inger Klippen fortsatt blir en viktig del av laget.

Kenny Rettore er daglig leder i Rettore AS, men har siden 2007 vært deltidspolitiker i formannskapet og kommunestyret i Sandnes.

- For meg har det vært en bevisst strategi å bygge et godt lag og vise at Sandnes Høyre har flere dyktige politikere som fronter viktige saker for innbyggerne i Sandnes og regionen, sier Rettore.

Sandnes Høyre har påbegynt prosessen med å finne ordførerkandidat til lokalvalget i 2023. Det velges en nominasjonskomite på styremøte i neste uke.