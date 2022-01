Se video: Hadde med seg 370 kilo laks i bagasjen

Over 370 kilo frossen laks ble beslaglagt fredag forrige uke av tollerne på Stavanger lufthavn, Sola.

14 kolli bagasje med til sammen 370,5 kilo laks ble beslaglagt på Sola.

Det skriver Rogaland Avis. Se video av beslaget lenger ned i saken.

Det var fredag 7. januar at to polske statsborgere hadde med seg 14 kolli bagasje, som inneholdt til sammen 370,5 kilo frossen laks.

Passasjerene, som var en mann og kvinne i 30–40-årene, hadde med seg fire kolli håndbagasje hvor tollerne fant 60 kilo av laksen. Da bestemte tollerne seg for å ta en titt på hva passasjerene hadde sjekket inn.

– Det viste seg at de hadde sjekket inn ti kolli. Alt inneholdt frossen laks. Totalt hadde mannen og kvinnen med seg 370,5 kilo frossen laks, sier Valborg Bishop, seksjonssjef for Område Vest i Tolletaten, til Rogalands Avis.

Hun sier til Rogalands Avis at de aldri har opplevd lignende.

Kanskje ikke første gang

Mannen innrømte til Tolletaten at dette ikke var første gang han hadde fraktet fisk på denne måten. Tolletaten sier til Rogalands Avis at de har grunn til å tro at mannen også reiste i november og desember.

Det er enda ikke kjent for Tolletaten hvor fisken kommer fra, men seksjonssjefen mener det kan være oppdrettslaks.

– For oss ser det ut som oppdrettslaks. Grunnen til at vi tror det er at all fisken hadde samme størrelse, sier hun til avisen.

Laksen vil bli destruert.