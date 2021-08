STOR OVERSIKT: Disse veiene stenges under Tour of Norway

Denne helgen arrangeres Tour of Norway i Rogaland. Her får du oversikt over etappene og veiene som stenger.

Publisert: Publisert: I går 13:52

– Får de dette til i Paris, Madrid og London, må vi vel få det til her også, sier Roy Hegreberg, daglig leder i sykkelrittet Tour of Norway.

Han tenker på stenging av veier. Mange har surnet over stengte veier i forbindelse med tidligere sykkelritt. Særlig de første årene rittet ble arrangert.

– Vi har gjort dette ganske mange ganger nå, og er helt avhengige av å stenge veier. Men vi har så korte steng som mulig, uten å kompromisse med sikkerheten.

I løypene skal det være rikelig med vakter og politi.