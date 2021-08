Sian-demonstrasjon: Politiets bruk av tåregass klaget inn til Spesialenheten

Partiet Rødt i Stavanger har klaget politiet inn til Spesialenheten for politisaker etter at det ble brukt tåregass under en Sian-demonstrasjon i Stavanger.

Lørdag 7. august tok politiet i bruk tåregass under en motdemonstrasjon mot SIAN i Byparken i Stavanger.

Under en demonstrasjon i Byparken lørdag 7. august tok politiet i bruk tåregass for å stanse motdemonstranter i forbindelse med en Sian-demonstrasjon.

Rødt Stavanger mener politiets bruk av gassvåpen var helt unødvendig.

I klagen skriver partiet at det betrakter politiets bruk av gassvåpen mot demonstrantene som svært alvorlig, og en kraftig overdrevet maktbruk som situasjonen på ingen måte krevde. Rødt mener politiet må ha brutt sitt eget regelverk for våpenbruk.

– Anmeldelse i saken er mottatt hos Spesialenheten for politisaker. Vi har registrert saken og vil innhente nødvendig dokumentasjon fra politiet i første omgang. Ytterligere kommentarer gis ikke på dette tidspunkt, skriver Ellen Eikeseth Mjøs i en SMS til Aftenbladet. Hun er advokat og leder for etterforskningsavdeling Vest-Norge Spesialenheten for politisaker.

– Satte fyr på demonstrasjonen

I klagen ber Rødt om en grundig gjennomgang av politiets våpenbruk under markeringen og håper det kan bety at politiet endrer taktikk under fremtidige demonstrasjoner.

– Vi mener det var bruken av tåregass som satte fyr på demonstrasjonen. Dette var helt unødvendig og derfor ønsker vi at Spesialenheten ser på saken, sier Pål Asle Pettersen, som har levert klagen på vegne av Rødt.

Politiet forsøker å holde kontroll på motdemonstrantene i Byparken.

Dette er saken:

Den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) hadde fått tillatelse til å arrangere en lovlig demonstrasjon mot islamisering i Stavanger og på Bryne.

Over 500 motdemonstranter møtte opp da seks personer fra organisasjonen Sian gjennomførte en demonstrasjon i Byparken i Stavanger lørdag ettermiddag.

Politiet stengte veier i området, og stilte med både uniformert og sivilt politi til arrangementet. Det ble satt opp gjerder.

En stund gikk det fredelig for seg. Sian-medlemmer talte, mens motdemonstrantene overdøvet dem.

Flere motdemonstranter tok seg over gjerdene. Politiet tok da i bruk tåregass mot demonstrantene.

Flere har reagert på bruken av tåregass. Blant annet MDG-politiker Ulrikke Torgersen, som mener det er rystende at uskyldige personer ble rammet av tåregass under demonstrasjonen.

Hun mener politiet bruk av tåregass bidro til å gjøre frontene hardere.

Ifølge internasjonal lovgivning kan myndighetene bare bruke tåregass når det er nødvendig, og bruken skal være proporsjonal, altså stå i forhold til trusselen.

Til Aftenbladet begrunnet politiet bruken av tåregass slik:

– Når såpass mange prøver å trenge seg over sperringen samtidig, har vi bare sekunder på å avgjøre hva vi skal gjøre. Vi prøver å være ganske treffsikre når vi bruker tåregass, men dessverre ble også andre rammet, sa politiets innsatsleder på stedet etter demonstrasjonen.

– Juridisk sett har de ikke gjort noe ulovlig før det har brutt sperringen. En pågripelse da ville hindret deres lovfestede ytringsfrihet, argumenterte politiet om hvorfor de tok i bruk tåregass.

Dette får Rødt til å reagere. I klagen skriver partiet det har rådført seg med en jurist som ikke har kjennskap til

et slikt forbud mot å pågripe demonstranter som forsøker å krysse en sperring.

Her ser du politiet bruke tåregass mot demonstrantene:

Etterlyser advarsel

Rødt mener politiet ikke kom med nødvendige advarsler før det ble tatt i bruk tåregass. Partiet innrømmer i klagen at det var et høyt lydnivå under demonstrasjonen, noe som vanskeliggjorde kommunikasjon mellom de uniformerte

polititjenestepersonene på andre siden av sperringen og demonstrantene, men det fantes flere

sivilkledde og uniformerte polititjenestepersoner på samme side av gjerdet som demonstrantene, som

hadde god anledning til å advare omgivelsene om potensiell våpenbruk.

Rødt ber Sør-Vest politidistrikt om en begrunnelse for bruken av tåregass og ber samtidig politiet vurdere en offentlig beklagelse til ungdommene som ble rammet.

– Vi vil på ingen måte henge ut politiet som gjør en veldig god jobb, men jeg håper de tar en gjennomgang av sine rutiner slik at det ikke skjer igjen, sier Pål Asle Pettersen i Rødt.