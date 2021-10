Slik kan du få lappen på 18-årsdagen

Kjørelever har nylig fått beskjed om at ventetiden på oppkjøring til førerkort er på fem måneder. Men bedring er i vente.

Etter pandemien må mange unge vente lengre på oppkjøringen til førerkortet.

Koronapandemien har også fått konsekvenser for trafikkskoleelever som drømmer om å få førerkortet utstedt på selveste 18-årsdagen.

Da Norge ble stengt ned i mars 2019, ble også trafikkskoler og oppkjøring ved Statens vegvesens trafikkstasjoner stengt, noe som naturlig nok ga et etterslep i både kjøreopplæring og oppkjøring. I tillegg har også trafikkskolene og trafikkstasjonene levd med restriksjoner som karantene og å holde seg hjemme ved symptomer.

Derfor er det ikke så rart at ventetiden for å få tid for oppkjøring til førerprøven er lengre enn normalt.

– I tillegg har vi sett en stor økning i etterspørselen etter å ta førerkort under pandemien, kanskje fordi det ar vært mindre attraktivt å benytte kollektivtrafikk under pandemien av smittevernhensyn, sier kontorsjef Stein Bjarne Wannebo i Statens vegvesens avdeling for trafikant i Rogaland. Han leder førerprøvesensorer på trafikkstasjonene i Stavanger (Forus) og Haugesund.

Flere enn normalt har kjørt opp

Pandemien til tross: I år har trafikkstasjonene i Rogaland utført 15 prosent flere oppkjøringer enn i et normalår.

– Vi har heldigvis sluppet unna mye sykdom og annet fravær hos oss. Sånn har vi vært heldigere stilt enn mange andre steder i landet, sier Wannebo.

Under pandemien har trafikkskolene booket elevene inn til oppkjøring etter fullmakt. Men fra mandag 4. oktober kan trafikkskoleelever igjen gå direkte til Statens vegvesens sider og booke oppkjøringen selv.

– Samtidig øker vi planleggingshorisonten vår på oppkjøringer fra nåværende 10 uker til 16 uker, sier Wannebo.

I praksis betyr dette at oppkjøringen de første 10 ukene er fullbooket, men at de neste seks ukene for øyeblikket er blanke i kalenderen. Den tidligste oppkjøringen en kan sikre seg mandag, er altså 6. desember i uke 49.

– Jeg oppfordrer alle som bestiller oppkjøring selv til ha god dialog med trafikkskolen sin, fordi man må stille med godkjent bil fra dem til oppkjøringen, sier Wannebo.

Fra august til januar får Vegvesenet fem nye sensorer. I tillegg vil enkelte sensorer som nå er opptatt med oppkjøring på motorsykkel vende tilbake til førerkort klasse B for personbil når MC-sesongen avsluttes i begynnelsen av november.

– Start kjøretimer tidligere

Men hva med å få lappen på 18-årsdagen? Hvordan oppfylle den drømmen?

– Med litt langsiktig planlegging er det fullt mulig å få til, sier kjørelærer og faglig leder Bjørn Olav Nordal i Skagen Trafikkskole.

Han anbefaler å starte med kjøretimer allerede fra 16 års alder, som er den lovlige aldersgrensen for øvelseskjøring.

– Da kan du ha lengre pauser mellom kjøretimene, slik at du også kan planlegge treningstimer, skolefravær og øvelseskjøring. Færre kjøretimer gir også et rimeligere sertifikat. Om du har fullført teoridelen når du er 17,5 år, skal det under normale omstendigheter som er rundt en måneds ventetid på oppkjøring, ikke være noe problem å få lappen på myndighetsdagen, sier Nordal.