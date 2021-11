Over 50.000 innbyggere i Sør-Vest har ugyldig pass

Mange kan risikere å ikke få nytt pass når de faktisk trenger det.

Har du et pass som ikke er gyldig, bør du fornye det så fort som mulig, er beskjeden fra politiet. Etterslepet i forbindelse med pandemien er nemlig så stort at mange kan risikere å ikke få nytt pass når de faktisk trenger det, melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Drøyt 50.000 innbyggere i vårt distrikt har pass som har gått ut på dato. Dersom mange velger å vente til en har behov for nytt pass, er det fare for at en ikke får det i tide, understreker innføringsansvarlig for nye pass og ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun, i pressemeldingen.

Sør-Vest politidistrikt tilbyr pass og ID-kort ved sju ulike lokasjoner. En bør sjekke både eget og barnas pass i dag, og

bestille time for å unngå unødige utfordringer. Det er også viktig å huske på at gyldig pass eller nasjonalt ID-kort i dag er påkrevd ved trafikkstasjonen, dersom man skal ha førerkort, forklarer Optun.

– De fleste av våre passkontorer har mange ledige timer nå. Dersom en velger å vente til over nyttår er det ikke gitt at situasjonen er den samme, presiserer han.

Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt,

selv om det er utløpt. Dette gjelder også hvis du søker om pass eller ID-kort til barnet ditt.