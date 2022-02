Snart klart for neste etappe av Europas lengste bussvei

Folkets Parti og Fremskrittspartiet forsøkte seg på omkamp, men et klart flertall i Fylkesutvalget kjører videre. Snart lyses neste etappe av Bussveien ut på anbud.

Bussveien på Nord-Jæren er del av Bymiljøpakken. Strekket Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien åpnes sommeren 2026. Her ved 2020 park.

Delprosjekt Fv. 44 Bussveien Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien har en prislapp på drøyt 800 millioner kroner. Fylkesutvalget gikk inn for å lyse ut kontrakten med stemmetallet 12–3.

Mindretallet Folkets Parti FNB og Frp la fram forslag om å avvise saken. De to partiene ville i stedet utrede sidestilte kollektivfelt, med begrunnelse at dette vil gi langt mindre arealinngrep og mindre kostnader.

– Det er en uting at man skal oppleve omkamp på disse prosjektene, kommenterer Ole Ueland (H).

Den tidligere Sola-ordføreren viste til at den eneste grunnen til at saken står på sakskartet er at anbud over 100 millioner skal godkjennes politisk. Fylkestinget skal ta endelig stilling til saken.

– Den bussen er gått

– Det er greit å mene at bussveien heller skulle vært bygget med sidestilte kollektivfelt, men den bussen er gått for lenge siden. Jeg har vanskelig for å tro at det vil være bra å gå fra midtstilt til sidestilt til midtstilt. Det er for seint å gå inn på disse omkampene. Vi bør heller glede oss over at vi kommer videre, mente Ueland.

Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Norge, og blir Europas lengste bussvei når den er ferdig utbygd. Til sammen består Bussveien av 23 strekninger med en total lengde på cirka 50 kilometer. Noen strekninger er ferdig bygd, mens andre er under bygging eller planlegging. Bussveien er oppdelt i korridorer.

Delprosjekt Fv. 44 Bussveien Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien er en del av prioritert korridor 1, som strekker seg fra Gravarsveien i Sandnes til Stavanger sentrum.

Korridoren skal åpne sommer 2026. Delprosjektet ligger på Fv. 44 på Forus, mellom 2020 Park og travbanen. Delprosjektet er neste brikke etter de to pågående delprosjektene som i dag er under bygging på Gausel. Kostnadsrammen er på 803 millioner etter at kostnader er redusert med 90 millioner kroner.

Bussveien er finansiert med statlige midler og bompenger gjennom Bymiljøpakken.

– Sørgelig

Arbeiderpartiet fulgte opp kritikken av Folkets Parti og Frp.

– Dette er et viktig Nå er vi endelig klart til å lyse kontrakten ut. Man må ha respekt for avgjørelser som er tatt, argumenterte gruppeleder Daniel Bøhn Rayner.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) var også kritisk.

– Dette er fortsettelsen av et strekk som Risa AS bygger ut. Jeg ser mørkt på det hvis vi skal ha 23 saker der man skal kjøre omkamp på alle, sa KrF-politikeren og karakteriserte det som «sørgelig».

Frode Myrhol (Folkets parti) karakteriserte motdebattantenes argumenter som merkelige.

– Er det sånn at når vi har en sak, så er det ingen valg. Da må vi gjøre noe med delegasjonsreglementet. Hvis det er politisk uenighet, så skal man ikke få lov å si sin politiske mening om det, undret Myrhol.