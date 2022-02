Fylket tjente 162 millioner i fjor på skyhøye strømpriser

Rogaland fylkeskommune selger konsesjonskraft til spotpris. Det var lukrativt i 2021.

Men for Rogaland fylkeskommune var det et tapsprosjekt at Forsand gikk inn i Sandnes.

