Birgitte-saken: - Lagmannsretten åpner for frifinnelse av fetteren

17. år gamle Birgitte Tengs ble drept i 1995.

I et brev til partene åpner førstelagmann i Agder lagmannsrett for at fetteren kan bli frifunnet etter brevkorrespondanse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden