Wiggo Erichsen, til venstre, har pendlet fra Bø i Vesterålen for å markere en ny milepæl for den store utbyggingen som han og Leidulf Heskje, med maske, nå gjennomfører på Kvernaland. Hjertelig til stede er også tidligere ordfører Reinert Kverneland. Det var her han dreiv sin egen dagligvarebutikk i mange år. Også hans eget bolighus gikk med i utbyggingen.