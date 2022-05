Dømt for voldtekt av under ti år gammel stedatter

Den tiltalte 39-åringen møtte ikke i retten da ankesaken startet. Han dømmes til seks år og seks måneders fengsel for grov voldtekt.

– Et visst element av planlegging eller tilrettelegging, konkluderer retten, som mener at tiltalte la til rette for å være alene med jenta.

