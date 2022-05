Abel vil slutte med vin-innlegg etter reklamekritikk

Å reklamere for alkoholprodukter er ikke tillatt i Norge. Heller ikke på sosiale medier, opplyser Helsedirektoratet.

Morten Abel i aksjon – på scenen – i mai 2019.

Rolf Frøyland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Morten Abel har ved flere anledninger publisert bilder av sin egen vin, Frøken Vil Ikke, på Instagram-siden sin.

Dette skal han nå slutte med, melder Dagbladet Børsen.

I en e-post til avisa skriver Morten Abels manager, Arne Svare:

– Morten sier han vil slutte å legge ut slike poster.

Han opplyser videre overfor avisa at Morten Abel ikke ønsker å kommentere saken utover det.

Årsaken er at det ikke er tillatt å markedsføre alkoholholdige drikker overfor forbrukere, ifølge Helsedirektoratet:

I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd (lovdata.no) er det forbudt å:

reklamere for alkoholholdig drikk

reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk

la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester

De siste årene har flere artister lansert egne vin og øl. Kvelertak og Turboneger har for eksempel egne øl, mens Bjørn Eidsvåg og Ingenting har satt navnet sitt på vin.

Men å omtale eller legge ut bilder av produktet på egne sosiale medier-sider, er altså ikke lov.

I en e-post til Dagbladet Børsen, opplyser seniorrådgiver i Helsedirekoratet, Sigve Melve:

– Alkohollovens hovedregel er at enhver omtale eller tiltak for å markedsføre alkohol er forbudt. På sosiale medier gjelder følgende: Personer og aktører som har økonomisk interesse i salg av alkohol kan verken omtale eller vise bilder av egne produkter i sosiale medier, sier Melve, som legger til at det heller ikke er lov til å lenke til andres positive omtale eller markedsføre andre typer varer og tjenester ved hjelp av alkohol.

Her er innlegget Morten Abel postet med bilde av vinen tidligere denne måneden: