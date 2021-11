46-åring omkom i klemulykke på Moi - navnet er frigitt

Det var 46 år gamle Jan Tore Brattebø som omkom i en arbeidsulykke på Moi i Lund kommune natt til fredag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brattebø hadde bostedsadresse i Bjerkreim kommune.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Det var klokken 00.22 natt til fredag fikk politiet melding om en arbeidsulykke ved en miljøstasjon på Moi. Det ble raskt klart at en person var omkommet.

– Dette er først og fremst dypt tragisk og veldig trist. Våre tanker går til de pårørende. Kommunen legger til rette for at de blir ivaretatt på en best mulig måte, sa Bjerkreim-ordfører Kjetil Slettebø til Aftenbladet fredag.

– Bjerkreim er et lite samfunn hvor mange kjenner mange. Det er korte avstander mellom folk. Det er klart at denne tragiske hendelsen påvirker mange.