Veteranbåttreff i Stavanger: Nå kan du gå på omvisning i et 110 år gammelt skip

Søndag var Skagenkaien full av flotte veteranbåter – de skulle ta imot det 110 år gamle skipet Hestmanden.

Anne Heidi Bø har best forhold til Hundvåg 1, og synes det er den kjekkeste båten.

Søndag lå flere veteranbåter ved Skagenkaien for å delta på et treff i regi av Stavanger veteranbåthavn.

En av dem som møtte opp på treffet var Anne Heidi Bø. Hun vokste opp på Roaldsøy utenfor Hundvåg og har gode minner fra spesielt en av veteranbåtene, Hundvåg 1.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å få reise med den igjen, sier Bø til Aftenbladet søndag kveld.

Ønsket gikk i dag i oppfyllelse da hun fikk være med på en times lang tur rundt om byøyene. Da hadde hun med seg to barnebarn som ble fortalt om de forskjellige stedene på veien. De satt ute på dekk, noe Bø også alltid gjorde da hun reiste med båten. For hun kunne bli litt sjøsyk og syns av og til det var skummelt med båten.

Snart skal hun gå om bord igjen i Hundvåg 1, for å møte Hestmanden.

Bø smiler og ler mens hun forteller om båten, og synes det er stas at den er blitt tatt så godt vare på.

– Den er akkurat som jeg husker den.

Etter Aftenbladet pratet med Bø, skulle hun igjen være med Hundvåg 1 utover for å gå D/S Hestmanden i møte. Dette skipet er på jubileumstur langs norskekysten for å feire 110 årsdag.

Rapp og Margit

Idsal var å se i Stavanger i dag.

En 110 år gammel dame

Søndag tok Stavanger Veteranbåthavn imot D/S Hestmanden ved Skagenkaien, et par timer på overtid. Skipet, som skulle vært til havn rundt klokken seks, kom ikke før klokken åtte.

– De startet fra Bergen før seks i dag morges og hadde da 100 nautiske mil foran seg. På grunn av vær og vind, og at de ikke klarte å opprettholde farten, ble de sene. Det er vanskelig å beregne sånt, sier styreleder i Stavanger veteranbåthavn, Robijne Verstegen.

Kaptein Bård Rasmussen forteller at det var en fin tur innover, men at det begynte å blåse når de kom mot Haugesund. Det var spesielt å styre det gamle skipet.

– Hun er en 110 år gammel dame og gjør som hun vil, forteller Rasmussen.

Klokken åtte søndag kveld kunne man endelig se Hestmanden i Stavanger.

Lucky ship

Hestmanden er på jubileumstur langs den norske kysten. Skipet har vært innom både Tromsø, Harstad, Narvik og Ålesund på veien. Siste havn på turen er Stavanger.

Skipet som ble bygget i 1911 har seilt under begge verdenskrigene og tjent som lasteskip i over 60 år. Verstegen forteller at skipet har rykte på seg for å være heldig.

– Når de andre gikk ned eller ikke kom fram, så klarte Hestmanden seg.

Kaptein Bård Rasmussen syntes det var koselig å bli møtt av veteranbåtene.

Kaptein Rasmussen er også enig i at det var en heldig båt.

– Tyskerne klarte aldri å ta den. Den eneste krigsskaden skipet fikk var da et fly kuttet toppen av masta.

På mandag og tirsdag kan alle som vil komme om bord gratis i det gamle skipet, men man må booke billett først. Det vil også være en presentasjon i MS Sandnes.

Hestmanden har vært innom flere norske havner i løpet av sommeren. Siste stopp før hjemtur var Stavanger.