Mann funnet død i Tananger

Politiet i Sør-Vest fant like før 05.00 tirsdag morgen en livløs mann ved Havnealleen i Tananger. De opplyser på Twitter at personen ble erklært død på stedet.

Politiet kan ikke gå inn på omstendighetene rundt dødsfallet enda, men det etterforskes som mistenkelig.

– Vi fikk melding rett før klokken 5 og reiste til stedet. Der fant vi denne personen. Vedkommende ble erklært død på stedet av lege. Vi vet ikke hvem det er, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB like etter klokken 06.00.

Han opplyser at politiet og kriminalteknikere er på stedet for å sikre spor, og ivareta vitner. Det skal ifølge operasjonslederen dreie seg om et nabolag, og det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet.

– Det var noen som gikk forbi. Dette er ute.

I en ny Twitter-melding 07.01 opplyser politiet at de foreløbig ikke har flere opplysninger om mannens identitet, og at de av etterforskningsmessige hensyn ikke kan si noe mer på det nåværende tidspunkt.

Saken oppdateres.