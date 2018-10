Signerte millionavtale på bilpanseret

Sverre Garpestad er en sentimental mann. Han bestyrer i tillegg en av Eigersund største lommebøker som styreleder i Bertelsen & Garpestad. Kombinasjonen av sterke følelser og tilgang på penger har forløst mange store prosjekter i Dalane opp gjennom årene.

Gave over 10 år

Ingenting er mer offentlig enn hemmelige gaver. Bare spør den anonyme dama på Varhaug som har lagt til sammen 1,5 millioner i postkassen til lederen i idrettslaget. Aldri har en anonym gave fått mer oppmerksomhet enn når hun ikke ønsket blest om den. Sverre Garpestad er litt som dama på Varhaug, han vil ikke holde gaven hemmelig, men han vil heller ikke ut med beløpet. Gaven handler om bedriftskultur og en 60 år lang tradisjon med å gi litt som kan bli til mye mer gjennom dugnadsinnsats. Men så røper han seg.

– Frode Teigen ga 1 million til prosjektet. Da gir vi i B & G litt mer, humrer han.

Avtalen er over 10 år. Det vil si at Egersund Racketklubb får et betydelig beløp av entreprenørbedriften hver år framover.

Nestor

Årsaken til Sverre Garpestads sentimentalitet henger sammen med oppveksten.

– Jeg vokste mer eller mindre opp på tennisbanen på Nyeveien. Det var der vi holdt oss. Miljløet var fantastisk bra. Jeg husker vi satt på fjellet ved siden av banen og ventet på tur. Mange av mine gode barndomsminner er fra denne banen.

Bernt Ludvig Wetteland er overkvalifisert til å kunne kalles nestor i klubben. Han vokste opp i nabohuset til banen på Nyeveien. I 1965 ble faren Arvid leder. Han beholdt vervet til 1990. Da overtok Bernt Ludvig racketen og har beholdt den siden. Nå er sønnen Stian kronprins, eller nestleder som det heter, i Egersund Racketklubb.

– Jeg var på ferie på Tenerife da far lå på dødsleiet. Det siste han sa var at han håpet klubben kom til å bli drevet like bra i framtiden som den hadde blitt drevet til nå. Det var veldig rørende for meg å høre, sier Wetteland.

Anlegg til 100 mill

– Hvorfor bruker B & G så mye penger på dette?

– Det var noe grunnleggerne våre begynte med allerede for 60 år siden. Jeg kaller det selve dna-et i bedriften, nemlig at vi skal gi noe tilbake til samfunnet rundt oss. Samtidig er denne avtalen tilegnet vår tidligere leder Leif Stokkeland. Han var ansatt hos oss, men han var også en foregangsmann i tennisklubben.

Den nye hallen kommer på 12 millioner kroner. Sverre Garpestad anslår at hele anlegget på Lagård i Egersund i dag ville kostet rundt 100 millioner å bygge. Når nettet klippes 1. mars 2019, vil anlegget bestå av:

2 innendørs tennisbaner.

3 innendørs squashbaner

Plass for bordtennis og badminton

1 padlebane

2 utendørs tennisbaner.

Gammel klubb

Anlegget skal hete B & G Racketsportsenter. Navnet ble for vanskelig for språkmyndighetene som bare ville skrive Racketsenter. Under press og stor tvil ga de seg på halv-veien og gikk med på å ta sport med på skiltene til hallene.

Alt som nå skjer har utgangspunkt i gamle Egersund tennisklubb. Dagens klubb feiret 100 års jubileum i fjor. Det gjør den til den nest eldste klubben i Eigersund. Kun turnforeningen er eldre.

Tennisklubben, eller Egersund Rackettklubb som den nå heter, har gjennom 100 år utviklet seg fra å være en venneklubb for byens borgerskap til å bli et vanlig, men veldrevet idretsslag for folk flest. 180 er betalende medlemmer, men langt flere bruker hallene.

– Drømmen er at vår nabo, den videregående skolen, skal få en idrettslinje som kan bruke alle hallene som i dag er reist rundt skolen, sier Wetteland.