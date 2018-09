Klepp sa ja til bomringen etter mer enn tre timers debatt

Vedtaket ble fattet mot stemmene til seks fra Frp og en fra KrF, Tore Bore.

Torsdag sa Hå kommunestyre med 18 mot 15 stemmer nei til bomringen. Politikerne der var ikke en gang villig til å vurdere om det etter forhandlinger var grunnlag en ny bompengepakke.

Men tirsdag kveld, er det ventet at Time kommunestyre vil si ja. Og med vedtaket i Klepp, blir det trolig en ny bomring for Jæren - i regi av Klepp og Time. Både ordføreren og rådmannen i Time kom derfor til rådhuset på Kleppe - som tilhørere.

På forhånd ga samferdselssjefen i Rogaland, Gottfried Heinzerling, en orientering om utbyggingspakken og arbeidet som startet etter et vedtak i fylkestinget 21. oktober i 2014.

– Vi har hele tiden fått spørsmålet: Er det behov for pakken? Vi venter fortsatt vekst i regionen, og det skal ikke mye til før infrastrukturen blir overbelastet. Vi ser heller ikke at vår region - en av de viktigste i Norge - vil gå i dvale, svarte Heinzerling selv.

Time + Klepp= greit

-Må tre kommuner ha like vedtak for å etablere en bomring? spurte flere representanter med henvisning til det som står klart i høringsbrevet.

– Nei, Klepp og Time kan lage sin ring. Men siden Hå er ute, er det naturlig at Buevegen og prosjekter i Hå tas ut, også bommene der, opplyste Heinzerling.

Fakta: Bomring Jæren Hva: Skulle gjelde for Klepp, Time og Hå. Den kommer i tillegg til de 38 bommene som 1.oktober settes i drift i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger Start: I høringen legges opp til innkreving fra 2020 og at pakken bygges ut i løpet av fem år. Bommer: 11 bommer ble vist på kart i 2015. Det følger saken nå, men kan bli justert i neste fase. Tall: Trafikkgrunnlaget er 17.200 biler i døgnet. De vil gi en brutto bompengeinntekt i perioden på 1 988 mill. kroner. Av dette vil 355 mill. gå til finansieringskostnader og 490 mill. drift. Det gir mulighet for å realisere prosjekter til 2,3-2,6 mill. kr. inkludert bomstasjoner. Prosjekter: Skal finansiere ny Buevei, fire felt på Fv 44 forbi Bryne, ny omkjøringsvei Kvernaland, ny Tverrforbindelse og flere og sykkelstier, samt tiltak rundt togstasjonene. 70 prosent går til veier, 30 prosent til myke tiltak.

Ikke noe alternativ

I Klepp minnet Vidar Haugland (H) om dagens utfordring med trafikken på Orstad og Bryne, og at det nå bare handlet om å gi ordføreren fullmakt til gå videre. Når resultatet kom, skulle kommunen si endelig ja eller nei.

Men før den tid må styringsgruppen se på muligheten for å skåne barnefamilier som blir rammet urimelig hardt av bompenger var et hans forslag.

– Kanskje kan vi bruke pengene fra Buevegen til slike formål, sa varaordfører Torbjørn Hovland (KrF), og minnet om at 275 millioner nå blir tilgjengelig fra denne veien etter at Hå gikk ut av pakken. Hovland opplyste forøvrig at fire av fem i hans parti ville si ja på møtet.

Ap sa ja under tvil

Sigmund Rolfsen (Ap) etterlyste nyanser i debatten og sa at hans parti fortsatt ikke har sagt ja eller nei. Men Ap gikk videre nå under tvil. Det var fortsatt alt for mange løse tråder i bomsaken.

– Jeg ser også for meg at det blir tøffe forhandlinger med Bymiljøpakken om fordeling av inntekter i timesregelen, sa Rolfsen som beklaget at det ikke ville bli nye veier uten bompenger. Men Ap ville likevel legge lista høyt for å si ja i neste runde.

Partifelle Einar Erga foreslo konkret at veiene måtte bygges før bommene ble satt opp, og mente det ville gjøre det lettere å kreve inne penger.

Klar tale fra Frp

Arne Madland (Frp) konstaterte at alle til nå hadde sagt at de ville gå videre for pakken, ikke Frp. Fordi det Jæren trengte, lå ikke i pakken. Nemlig en fire felts vei til Sandnes fra Bryne. Nå ville et samlet Frp si nei.

Og partifelle Kjetil Maudal minnet om at det vil koste 550 millioner kroner å drifte bommene i 15 år.

– Dette er urettferdig og usosialt. Veier bør finansieres over statsbudsjettet, var Maudals budskap.

Mens Børge Brunes (V) minnet om at et nei til bommer, var et nei til økt framkommelighet på Orstad, nei til gjøre noe med køene, nei til trygge sykkelveier og nei til mange andre tiltak.

Etter en vel tre timer lang debatt, der bare menn hadde ordet, var det klart at bare et lite mindretall ville si nei til å gå videre med bommene.

Mye gjenstår

Men forutsetningen er at Klepp blir fornøyd med resultatet av forhandlingene som nå må gjøres med pakken i nord. Blant annet blir timesregelen et avgjørende tema. Jæren forutsetter at de får en god del av pengene fra første bompassering.

