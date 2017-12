Alle skitrekkene i Sirdal stengt, men nå snør det

Oppdateringer fra skitrekkene 2. juledag:

Sirdal skitrekk, Tjørhomfjellet og Ålsheia: Tirsdag ettermiddag melder Sirdal skitrekk at stolheisen og barneområdet i Tjørhomfjellet holder åpent onsdag. Ålsheia er stengt.

Tirsdag ettermiddag melder Sirdal skitrekk at stolheisen og barneområdet i Tjørhomfjellet holder åpent onsdag. Ålsheia er stengt. Ådneram skitrekk: Stengt. På Facebook heter det at «for å gjøre deres skiopplevelse best mulig, har vi valgt å holde stengt». Regnværet har gjort snøen veldig bløt, og den må derfor få ligge i ro og renne av seg vannet.

Stengt. På Facebook heter det at «for å gjøre deres skiopplevelse best mulig, har vi valgt å holde stengt». Regnværet har gjort snøen veldig bløt, og den må derfor få ligge i ro og renne av seg vannet. Fidjeland skitrekk: Stengt. Årsaken er vind fra sørøst og mye regn. Resten av romjulen ser lovende ut. Per i dag ser det ut som det blir åpent torsdag.

Stengt. Årsaken er vind fra sørøst og mye regn. Resten av romjulen ser lovende ut. Per i dag ser det ut som det blir åpent torsdag. Sauda skisenter: Stengt

Stengt Røldal skisenter: Melder om ca. 45 cm nysnø oppe og ca. 25 nede i trekket 2. uledag. Fremdeles tett snøvær, minus 1,5 grader og lett bris. Åpent fra 10.00-15.30.

Melder om ca. 45 cm nysnø oppe og ca. 25 nede i trekket 2. uledag. Fremdeles tett snøvær, minus 1,5 grader og lett bris. Stavtjørn skrev på Facebook i går at trekket fortsatt er stengt på grunn av regn og mildvær. Det meldes om snø og kaldere vær utover uka og håper å åpne senere i uka.

Mye vann i snøen

– Vi har nok snø og holder åpent i Tjørhomfjellet onsdag. Vi håper folk kommer, sier Tarjei Sporastøyl, daglig leder i Sirdal skisenter, til Aftenbladet i 15-tiden 2. juledag.

Han legger til at det må gjøres en stor jobb i løypene før trekket kan åpne igjen, men arbeidet er i gang.

Tirsdag ettermiddag snødde det i Sirdal.

– Er vi heldige får vi nå 10-15 centimeter. Vi har nok snø i løypa, sier Sporastøyl.

På Fidjeland er de også optimistiske.

– Det har snødd en time nå, og vi går tirsdag kveld i gang med å preppe bakken og åpner onsdag morgen, slik det ser ut nå, sier daglig leder Torbjørn Tjensvold i 15-tiden tirsdag.

Kaldere, men ikke sol

Meteorolog Geir Ottar Fagerlid lover imidlertid ikke sol de kommende dagene.

– Vi forventer fortsatt nedbør onsdag, men vinden vil roe seg ned og dreie på øst. Vindmessig ser det greit ut i romjulen, men det vil være ganske tett skydekke i fjellet. Men det skal være mulig å stå på ski, sier han.

Temperaturene vil synke i dagene framover. Også i lavlandet blir det kaldere, og da særlig fra natt til torsdag. Dermed vil det også være risiko for noe snøfall i lavlandet.

– I lavlandet kan det også komme perioder med sol de neste dagene, men det blir ikke lagvarig, sier meteorologen.

Dette skrev Aftenbladet om forholdene i fjellet 1. juledag:

Sirdal skisenteret hadde planer om å holde åpent hele romjulen, men må holde stengt både 1. juledag og 2. juledag på grunn av værforholdene.

– Dette var virkelig en strek i regningen. Forrige uke hadde vi minus 22 grader og flott vintervær, men så kom uværet Birk og ødela forholdene, sier en skuffet Sondre Sporastøyl, servicemanager hos Sirdal skisenter.

Fredd G Rundevold

Han hadde sett for seg full fart i skibakkene hele romjulen.

– Det er meldt snø fra ettermiddagen 2. juledag, så vi håper inderlig at det blir kaldt nok til at vi kan preparere bakkene. Nå er snøen så våt at vi ikke kan kjøre over den med preppemaskinene fordi den da blir ødelagt, forklarer Sporastøyl.

Les mer:

Blir det nok snø?

Målet er å åpne igjen 3. juledag. Meteorolog Rafael Eckobar Løvdahl kan ikke love at det blir nok snø, men det er håp.

– Sønnavinden gir plussgrader og regn mandag og tirsdag formiddag. Men vinden skal dreie over til vestavind i løpet av ettermiddagen tirsdag. Det betyr kaldere vær og nedbør i form av snø, sier Løvdahl.

Det store spørsmålet er hvor mye av snøen som kommer til å regne bort det neste døgnet.

– Det er meldt opp mot 50 mm nedbør enkelte steder på sørvest landet. Sirdal er et av områdene som får mye nedbør. Men vind og varmt vær tar like mye av snøen som regn, så det blir spennende å se hvor mye som ligger igjen, sier Løvdahl.

Obs-varsel i fjellet

Han advarer mot vanskelige forhold i fjellet.

– Det er sendt ut obs-varsel i fjellet i Sør-Norge på grunn av kraftig vind og vanskelige kjøreforhold.

Ni kilometer høyere opp i Sirdal ligger Fidjeland skitrekk og her er det mer enn nok snø, ifølge daglig leder Torbjørn Tjensvold.

– Vi har nok snø til å holde åpent, men det er meldt mye regn det neste døgnet, så vi får se hvordan været blir 2. juledag. Jeg er ikke bekymret for at snøen regner bort, men blir været for dårlig, holder vi stengt, sier Tjensvold.

Stavtjørn Alpinsenter skal etter planen holde åpent hele romjulen fra og med 2. juledag, men også her er det meldt store nedbørsmengder og sterk vind første del av tirsdagen.

– Natursnøen har regnet bort, så vi trenger mer snø. Vi må holde stengt 2. juledag. Nå tar vi dag og for dag. Det var ikke dette vi så for oss. Det blir en strek i regningen for alle som skulle på hytte for å stå på ski, sier Steinar Tore Bjordal, daglig leder.

Knut S. Vindfallet

Full fart i Røldal

I Røldal fører masse nysnø til at det blir full fart i alle skibakkene fra 2. juledag.

– Det har kommet cirka 20 cm. med nysnø det siste døgnet og det skal snø mer i morgen. I morgen melder de 4 minusgrader, så her blir det gode forhold, sier Oddvar Bratteteig, daglig leder for Røldal skisenter, som holder åpent hver dag i romjulen.

Ådneram skitrekk skriver på Facebook at skitrekket holdet åpent fra 26. desember.

Les mer: