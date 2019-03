Barnehagekokk som listetopp

– Jeg er forberedt på å være et hår i suppen på rådhuset, og jeg kommer ikke til å sitte stille og smile for å få venner. Jeg skal si hva jeg mener om jeg er den eneste som mener det, sier Ole Ronny Koldal (31).

Han er trolig den eneste toppkandidaten i Sandnes som bor på en hybel med skråtak der bruksarealet ikke er mer enn 18 kvadratmeter. Til gjengjeld har han god utsikt fra loftet i Roald Amundsens gate.

– Jeg bor heller trangt på toppen enn å bo i en mørk kjeller, sier Koldal.

Oppvokst i Egersund

På de to siste meningsmålingene fra Respons Analyse har partiet Rødt vært inne med en representant i bystyret i Sandnes. Det betyr at Koldal ville ha kommet inn om det var valg i dag.

– En ting jeg vil gjenta til de andre blir drittlei, er lønningene til toppolitikerne. Den er unaturlig høy, og de setter seg selv på avstand fra folk de representerer og deres problemer, sier Koldal.

Etternavnet kommer fra Egersund der han er oppvokst med med en far fra Finnmark som har vært sveiser på Aker Solutions i over 30 år og en mor fra Egersund som vasker på skolen der han gikk. I tillegg har han en bonusmor, Tove Helen Løyning, som er i kommunestyret for Ap i Eigersund.

– Jeg har ingen politisk erfaring, men hvis jeg lurer på noe, kan jeg spørre henne, sier Koldal.

Jobbet i Nord-Norge

Selv er han utdannet kokk og har jobbet flere år i utelivsbransjen både på bar, restaurant og hotell.

– Jeg har kjent rovdriften på de ansatte på kroppen, og jeg vil virkelig prøve å få gjort noe med forholdene der. Det trengs, sier Koldal.

Egentlig hadde han ingen planer om å jobbe som kokk i barnehage. Etter kokkeutdanning på Jåttå videregående hadde han vært fire år i Nord-Norge for å jobbe i Tromsø og Narvik. Ormaskogen barnehage skulle bare være et springbrett til en annen jobb. Nå har han hatt jobben i fem og et halvt år, og han savner ikke lange dager og seine kvelder i restaurantbransjen.

– Det er en stor belønning å jobbe med barn, og når du får høre noe fra dem, vet du at det er sant, enten de liker maten eller ikke, sier Koldal.

En av de første dagene i barnehagen sto Ole Ronny Koldal på kjøkkenet for å lage laks. To av de eldste gutten kom inn og kikket litt på hverandre. Det var tydelig at de hadde noe å si, men de ble ikke helt enige om hvem som skulle si det. En av dem dultet litt borti den andre og sa «Si det, du!».

– Hvis du serverer fisk, sparker vi deg i tissen, kom det kontant.

Jon Ingemundsen

Fire dager i uken lager han varm lunsj til ungene i barnehagen. Som regel er det en dag med kjøtt, en dag med fisk, en dag med vegetar og en åpen dag.

– I starten ville ungene ha ketchup på alt mulig, men nå går det lite ketchup, sier den røde kokken med langt rødt skjegg.

SV går fram

Rødt er ikke det eneste partiet på venstresiden som har framgang på meningsmålingen. SV går også fram fra dagens éne til tre representanter.

– Det er veldig bra. Jeg tror at vi styrker hverandre. Vi går ikke tilbake selv om Rødt går fram, og vi har samme ønske for den overordnede politikken. Jeg ser fram til den dagen Ap velger venstresiden. For nøkkelen ligger hos Ap. Ved å velge venstresiden vil Ap sikre gode offentlige tjenester og gode arbeidsforhold for ansatte, sier listetopp Heidi Bjerga (SV).

– Hvem vil dere samarbeide med?

– For oss er det venstresiden som gjelder. Valgresultatet sist viste at folk ikke likte at vi satt i posisjon med Ap og Frp, og det var ikke Ap som var problemet. Vi kan ikke gå inn i et samarbeid der Frp er en del av løsningen, sier Bjerga.

– Hva er de to viktigste sakene for SV?

– Rett til heltidsstillinger og økt grunnbemanning i offentlig sektor, og nei til konkurranseutsetting og privatisering. Vi trenger flere hender i omsorg og hjemmetjenesten. I tillegg er miljø og klima overordnet for alt vi gjør.