De to redningsmennene blir tildelt Carnegies Heltefonds medalje i bronse i Sandnes rådhus i dag, torsdag. Det er assisterende fylkesmann Harald Thune som deler ut medaljene. Bakgrunnen er at de lørdag 24. november i fjor reddet en fire år gammel gutt som hadde gått gjennom isen på Frøylandsvatnet på Hommersåk. Aftenbladet fortalte kort tid etter historien om redningsaksjonen.

Kim Langheim ble overrasket da han ble fortalt at han skulle motta en medalje.

– Det første jeg tenkte var: Nei, det er ikke nødvendig. Jeg fortjener ikke noen medalje for noe alle ville ha gjort.

– Men du møter opp og tar imot?

– Jaja.

– Men føler deg ikke som en helt?

Pål Christensen

– Nei, det gjør jeg ikke! Alle ville ha gjort dette. Jeg forventer at alle ville ha gjort det samme, hvis det var mitt barn som holdt på å drukne. Et diplom endrer ikke på noe, men jeg setter selvfølgelig pris på det.

Etter redningsaksjonen møtte han familiene til fireåringen, samt til hans kamerat, som også var nede på isen den dagen.

– Jeg følte det var nok, egentlig. Det viktigste for meg var å hilse på familiene og få hilse på barna. Og at det gikk godt.

– Og nå blir det dress?

– Jeg går i dress på jobb uansett, sier Kim Langheim, som er direktør i IT-selskapet Cegal.

– Så det er nesten litt sånn at jeg går fra ett lokale til et annet.

Pål Christensen

– Og frua skal være med?

– Ja. Hun var jo en del av redningsaksjonen. Hadde det ikke vært for henne, hadde vi antakelig merket for sent at noe var galt. Så denne medaljen deler jeg med henne.

Aftenbladet fikk ikke kontakt med Ståle Meberg før utdelingen i Sandnes rådhus.

Påskjønne heltegjerninger

Carnegies heltefond har følgende formål:

Å påskjønne heltegjerninger utført i Norge og hvor vedkommende redningsutøver frivillig og med risiko eller fare for eget liv redder andre. I særlig grad er det viktig å fremheve de lokale og uselviske helter som gode eksempler for andre. Bronsjemedaljen, som Meberg og Langheim mottar, deles ut når redningsaksjonen er mindre farefull men likevel har stor samfunnsmessig betydning.

På fondets hjemmeside beskrives starten på dets historie slik: Fondet ble «opprettet i 1911 som en norsk del av det internasjonale Carnegie Hero Fund. Fondets grunnlegger var Andrew Carnegie (1835-1919), som utvandret fra Skottland til USA i 1848. Der etablerte han fra 1865 en rekke jernverk og kontrollerte etter hvert det meste av amerikansk stålindustri. Han solgte virksomheten i 1901 for 500 millioner dollar.»