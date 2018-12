Politipatrulje luktet seg fram til marihuanaplantasje i Stavanger

Han ante ugler i mosen, og ringte kolleger som fremdeles var på jobb. Det ble satt noen dyktige neser på jobben, skriver politiet Sør-Vest på sin Facebook-side.

Etter snusing rundt i gatene, uten å finne kilden, endte en politipatrulje opp på et hustak. Der observerte de et tilsynelatende nytt ventilasjonsrør som de fulgte til endes. Jakten ledet patruljen til en utgravd grovkjeller og rett inn i en marihuanaplantasje.

På adressen bodde mor, far og to barn. De to voksne erkjente dyrking av marihuana, og den ene erkjente også bruk. Begge er anmeldt.