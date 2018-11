Setter av tre ekstra millioner for å hindre ungdomsvold i Stavanger

– Det er flere ting. Aftenbladet brakte jo saken om disse slåsskampene der folk blir mishandlet mens andre står og filmer. Så var det saken med jentegjengene som slåss mot hverandre. Vi har grunn til en bekymring rundt gjenger som holder seg i sentrum og oppe ved Arneageren. På toppen av det hele kommer avsløringene om at det nå er økte rusproblemer, der LSD på nytt er på vei inn. I sum er dette så mye at vi ønsker å ta grep, sier kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V).

Akkurat hvilke grep er foreløpig mer usikkert.

– Vi har ikke den kunnskapen ennå at vi kan si hvilke tiltak som vil hjelpe. Derfor må vi først kalle inn alle gode krefter til et møte. Da tenker jeg på kommunens egne ansatte, på politi og ikke minst på ungdommene selv, elevråd og ungdommens bystyre, sier Thorbjørnsen.

– Dere har listet opp en del mulige tiltak?

– Ja. Vi vil vurdere å styrke uteseksjonen, gi mer driftstilskudd til ungdomshuset Metropolis og eventuelt engasjere ambulerende helsesøstre. Men nok en gang: Vi trenger en detaljert tiltaksplan før vi plasserer pengene, sier Thorbjørnsen.