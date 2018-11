– Jeg har allerede en favoritt, røper juryleder John Peter Hernes og styreleder i Stavanger Utvikling.

Mer vil han ikke si. Så er det heller ikke før 26. januar at vinneren skal kåres. Men Hernes deler gjerne hvilke verdier r om hvilke verdier han mener det er viktig å videreføre i området som har gammel trehusbegyggelse rundt på nesten alle kanter.

– Vi må bygge identitet som tar vare på det spesielle med Stavanger. Hvis noen tar bilde av seg selv med byen i bakgrunnen, så skal det være mulig å se at det er Stavanger og ikke noen annen by, sier han.

Utstilling med forslagene

I lokalene til Rogaland kunstsenter er de tre finalistene i arkitektkonkurransen om Nye Nytorget utstilt. Det vil si, hvem som står bak de ulike alternativene er hemmelig, også for juryen.

De tre finalistene er valgt ut etter en åpen prekvalifisering. Finalistene ble kåret blant 25 søknader. De har arbeidet med sine forslag siden i sommer og fram til midten av november.

– Dette området har stått på vent i mange år. Stavanger kommune har et betydelig ansvar i å løfte området fordi kommunen har latt det stå i påvente av nytt tinghus. Jeg er utålmodig og ønsker at det blir realisert noe her så fort som mulig, sier Hernes.

Han er juryleder fordi han er styreleder i Stavanger Utvikling. Dette kommunale foretaket er opprettet for å koordinere og gjennomføre kommunens bolig- og eiendomspolitikk.

Selv om det er et godt stykke fram til området er ferdig utviklet, mener han det vil være mulig å gå i gang med opparbeidelsen av uteområdet nokså raskt.

– Det vil i seg selv løfte området, sier han.

Stavanger kommune eier mesteparten av arealet, mens Entra eier bygget som i dag huser ungdomsklubben Metropolis. Hernes mener at Entra på grunneiersiden er en stor fordel.

– Entra har kompetanse på byutvikling og økonomiske muskler til å realisere prosjektet, sier Hernes.

Fotgjengere prioriteres

Ifølge prosjektutvikler Fieke Verschueren har oppgaven bestått i å utarbeide to forslag, det ene er med gjennomgangstrafikk, det andre uten. Begge alternativene skal legge bedre til rette for fotgjengere og opphold.

– Dette vil også gjøre det enklere å bruke området til arrangementer og andre aktivtier som mindre konserter, servering, utstillinger og markeder. Nytorget er en sentral kobling mellom sentrumshalvøya og Stavanger øst, sier hun.

Ungdomsklubben Metropolis skal også i framtiden holde hus i området. Dagens parkeringsplass er borte.

De tre arkitektkontorene som har levert de tre utkastene er:

Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, State of Place

Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche

Rambøll, SAAHA

Vinneren blant disse vil kunne få kontrakt med Stavanger kommune om å utarbeide en såkalt opparbeidelseplan for Nytorget med tilstøtende trafikkarealer.

I tillegg til Hernes består juryen av:

Kari Nessa Nordtun, styremedlem i Stavanger utvikling KF

Torgeir E Sørensen, leder for Park og vei (landskapsarkitekt, MNLA, Stavanger kommune)

Anne S. Skare, tidligere byplansjef (siv. arkitekt, MNAL, Stavanger kommune)

Grete Kvinnesland, prosjektutvikler (siv. arkitekt MNAL), Stavanger utvikling KF

Dag Christer Øverland, utviklingssjef Entra

Trond Eltervaag Hansen (Martinique), representant fra området.

Rainer Stange, landskapsarkitekt MNLA og professor, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening (Norske arkitekters landsforbund)

Maria Molden, Sivilarkitekt MNAL, Byarkitekt i Bergen, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL).