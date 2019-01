Vraket som biskop for andre gang på to år: - Ja, jeg er skuffet

Han har grunn til å være skuffet etter å ha tapt bispe-kampen i Stavanger bispedømme to ganger på oppløpssiden. Helge S. Gaard legger overfor Aftenbladet heller ikke skjul på at han er skuffet over å bli forbigått så å si på målstreken.