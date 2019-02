Byggingen av Skaarlia skole starter allerede til høsten

I januar gjorde Sandnes eiendomsselskap KF et positivt vedtak om at prosjektering og oppstart av grunnarbeidet på Skaarlia skole skulle skje allerede høsten 2019, og at skolen skulle stå klar til skolestart i august 2021.

Styret anbefalte da at det skulle bevilges 8 millioner kroner i 2019 til prosjektering og oppstart av grunnarbeid i 2019. Tilsvarende beløp blir redusert i 2021. Prosjektet ble godkjent med en budsjettramme på 247 millioner for skolen og 73 millioner for en stor flerbrukshall.

En av grunnene til at oppstartet blir fremskyndet er anleggsbransjens varsel om mangel på oppdrag i 2019.

Mandag var saken til behandling i bystyret.

– Å kunne foreta utlysning av anbudskonkurranse og komme i gang med grunnarbeider i år er etter rådmannens vurdering et tiltak som kan bidra til unngå et antatt prispress som følge av vekst i oppdragsmengden for anleggsbransjen senere, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg.

Halleluja-stemning

Blant politikerne var det nærmest halleluja-stemning for forslaget.

– Endelig kommer vi skikkelig i gang med skolen i Skaarlia. Dette er etterlengtet, og det har vært stor frustrasjon blant foreldrene der oppe. Nå skal vi få til gode planløsninger, som gjør at Skaarlia blir den møteplassen det skal være, sa Inger-Lise Erga (Frp)

Høyre, Venstre og KrF foreslo allerede i sitt forslag til budsjett- og økonomiplan 2019–2022 i høst å fremskynde byggingen av Skaarlia skole. Da fikk de beskjed om at dette ikke var mulig å fremskynde tidsmessig. Nå har skuta snudd.

– Plutselig, i starten av februar, kan vi starte likevel. Om dette fortsetter blir resten av økonomiplanen vår vedtatt til sommeren. Jeg heier på prosjektet, sier Thor Magne Seland (H).

– Jeg håper det blir oppstart tidlig høst, slik at jeg er helt sikker på at jeg får være med å spa i jorda, flirte Wirak.

