Flere alvorlige lovbrudd blant ungdom

Det viser ferske tall fra Konfliktrådet i Rogaland.

I fjor fikk totalt 40 ungdommer i sørfylket enten ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Narkotika, vold og ran er de vanligste lovbruddene.

Ungdomsstraff er den strengeste reaksjonen, og den idømmes av retten. Antallet slike har økt fra to saker i 2017 til seks i 2018. Antall ungdomsoppfølginger, som er en mildere reaksjon for mindre alvorlige lovbrudd, har derimot gått ned fra 44 til 34 i samme tidsrom.

Les også:

Må være motivert

Det er en trend over hele landet at politiet og domstolene ser verdien av å bruke ungdomsstraff og -oppfølging som straffereaksjon. For at dette skal være et alternativ, må visse kriterier være oppfylt: Lovbryteren må være mellom 15 og 18 år, ha et oppfølgingsbehov og være motivert for endring.

Straffen består av et stormøte med alle involverte, og ut fra dette lages det en plan med krav til ungdommen. Et oppfølgingsteam følger lovbryteren tett gjennom perioden der straffen gjennomføres.

Les også: I oktober slo politiet alarm etter ti ungdoms-slåsskamper på ti dager i Stavanger og Sola.

Flest ungdomssaker i Konfliktrådet

Konfliktrådet i Rogaland dekker 19 kommuner, har seks ansatte og 35 meklere. Den yngste aldersgruppen, fra 15 til 17 år, sto i fjor for hele 70 prosent av alle sakene som ble behandlet her. Dette tallet har holdt seg stabilt fra året før.

Når det gjelder de ordinære konfliktrådssakene for 2018, visse tallene er økning i henvendelser fra private parter, såkalte sivile saker, fra 2017. Derimot kom det 20 prosent færre straffesaker, altså saker som ble sendt fra politiet. Likevel ligger Sør-Rogaland fortsatt høyt på statistikken sammenliknet med de andre konfliktrådene i landet.

Les også:

Penger i statsbudsjettet

I Norge finnes det 22 konfliktråd med til sammen 550 meklere. Disse mottok 7854 saker i fjor. Dette er en liten nedgang fra året før. Voldssaker er også her mest vanlig, og det er snakk om alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner.

Siden ungdomssreaksjonene ble innført i juli 2014, er 200 ungdommer dømt til ungdomsstraff og 1495 har fått ungdomsoppfølging. I siste års statsbudsjett er det satt av 16 millioner kroner ekstra til å bekjempe ungdomskriminalitet, noe som betyr at ungdomsstraff og -oppfølging i årene framover trolig blir enda viktigere virkemidler til å hjelpe unge lovbrytere på et tidlig tidspunkt.

Les også: