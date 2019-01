Nå skal Rogaland ha turister året rundt

Ett av temaene under Reiselivskonferansen i Rogaland onsdag, var helårsturisme.

– Norge er lite kjent som reisemål. I verden er vi ikke mer kjent som reisemål enn Kasakhstan, sier administrerende direktør i Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen.

Frem til for tre år siden, jobbet regionen med å skape lønnsomhet i en høysesong som næringen ikke tjente penger på. Nå er situasjonen en annen. I 2017 var det to millioner dagsbesøk fra turister på Vestlandet, mot 1,2 millioner i 2010. Veien videre er nå å løfte turismen videre til å vare hele året. For turismen vil vokse inn i fremtiden.

Øker i Asia

Ifølge tall fra The World Travel & Tourism Council (WTTC) vil Norge oppleve en vekst på 50 prosent frem mot 2028. Den trafikken vil i all hovedsak komme fra Asia. Grunnen til det er at den asiatiske middelklassen eksploderer. Kina har rundt 1,4 milliarder innbyggere. 400–450 millioner av disse har penger til å reise.

Åtte prosent av innbyggerne i Kina har pass. Den veksten er forventet å vokse til 20 prosent inn mot 2030.

– Og hva skjer når åtte prosent øker til 20 prosent? Jo, da sier det bang, sier Jørgensen.

For å ta i mot dette, mener Jørgensen trafikken må fordeles ut over året.

– Vi klarer ikke på en god nok måte å skape helårsarbeidsplasser. Hvordan vil det se ut på Preikestolen om det kommer 50 prosent mer folk inn på stien opp dit?, sier han.

Helårsturisme viktig for reiselivsaktørene

Derfor har Fjord Norge satt i gang et scenarioprosjekt der målet er å definere et framtidsbilde. Der ønsker de å spre trafikken utover Vestlandet, og å holde fjordene åpne lenger.

– Explore the fjords between october and april, and bring out the Viking in you er slagordet vårt, sier Jørgensen.

En av de første som tilbydde helårsturer var L. Rødne & Sønner. Men også Outdoorlife Norway, med gründer og daglig leder Johannes C. Apon, som hadde foredrag under Reiselivskonferansen onsdag, tilbyr dette aktivt.

– Reiselivet i Rogaland må tilby flere turer på Jæren og inn i Ryfylke. Helårsturisme er utrolig viktig for oss, sier Apon.

Preikestolen er en av dem som har klart å spre det til hele året.