Kvinner synger for tiden ut, men uten å synge det ut

Jeg heier på Metoo. Endelig. Vi er faktisk mange mannfolk som synes det er greit at tafserne blir satt på plass. Men jeg savner sang. Hvor er kvinnekoret? Hvor er alle de flotte, kvinnelige artistene? Det er bra at de står fram med sine historier, men det vil oppleves mye sterkere hvis de synger dem ut av full kraft.

Jeg har en naiv tro på sang. Jeg tror sang kan forandre verden. I år er det 50 år siden 1968. Dessverre kom jeg for sent til sekstitallet. Likevel har jeg fanget opp mange av sangene fra den gang. Selv om Vietnamkrigen for lengst var slutt da jeg oppdaget Country Joe and the fish, så gjorde det et voldsomt inntrykk da han sang - I feel like I'm fixin to die rag.

Kampsanger er et fryktet våpen. Free Nelson Mandela sang en hel verden. Kanskje var det slike sanger som til slutt fikk fengselsporten til å åpne seg. Det er lett å stenge mennesker inne, men det er umulig å stenge inne en sang. I dag finnes det mange sinte artister som gjør opprør mot det bestående. Det er bra. Vi trenger motkrefter. Det gjør inntrykk når Eminem synger White America. Men det jeg etterlyser er Sangen, Sangen med stor S vi kan synge sammen. Den enkle sangen som vever stemmer sammen til et brøl.

Alvdal bondelaget laget Bønder for hele landet. Den gikk viralt, men folk sang ikke med. Den var morsom, men den manglet det lille ekstra som finnes i alle gode protestsanger. Det er det lille ekstra jeg etterlyser. Jeg kan ikke komme på en, eneste ny protestsang som har evigheten i seg, som kommer til å bli sunget om 50 år slik Bob Dylan og Masters of War eller Johnny Cash og San Quentin.

Jeg tror gode sanger er viktigere enn noen gang før. Nå lever vi i en tid der nyheter kommer med holdbarhetsdato. Det viktige i dag er glemt i morgen. En god sang kan få viktige saker til å vare. Derfor trenger vi en god Metoo-sang. Det er 50 år siden kvinner sang:

Vi är många Vi är hälften Ja, hälften av alla som finns är kvinns

Hvor er den gode klimasangen? Ellers sangen som får håret på Trump til å reise seg? Hvor er sangen mot de meningsløse krigene? Hvor er sangen mot moralister og fundamentalister. Det er 50 år siden Inger Lise Rypdal spilte inn Fru Johnsen. Nå har fundamentalistene skiftet ham og sluppet ut skjegget, så hvor er allsangen som avslører dem? Vi synger En enkel sang om frihet av full hals på fest, men sangen er 50 år gammel. Vi trenger nye protestsanger.

Det er påfallende at en sterk protest som Metoo ikke har fått sine sanger. Mange kvinnelige artister har fått kjenne på kroppen hva dette handler om. Kan det være at vi ikke makter å løfte nesa opp fra våre smart-enheter og dermed blir passifisert. Det er mye hyggelig å si om Facebook, men sosiale medier stimulerer ikke akkurat til allsang. Facebook er ikke et sted for å synge ut - med sang.