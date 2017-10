Dette går årets TV-aksjon til

Søndag 22. oktober arrangeres årets tv-aksjon. Pengene som samles inn går til UNICEF. Den internasjonale forkortelsen står for United Nations Children's Fund, FNs barnefond på norsk.

Forkortelsen UNICEF stod opprinnelig for United Nations International Children’s Emergency Fund. Navnet ble endret på 50-tallet, til United Nations Children's Fund, men organisasjonen valgte å beholde forkortelsen.

I følge FN-sambandets hjemmesider er UNICEF verdens største hjelpeorganisasjon for barn. De arbeider for barns rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse i over 190 land.

«UNICEF er en uavhengig FN-organisasjon som får sine midler kun av frivillige bidrag fra medlemsland, næringsliv og organisasjoner.», skriver organisasjonen på sin hjemmeside.

Startet etter 2. verdenskrig

UNICEF ble opprettet i 1946 for å gi nødhjelp til barn i Europa og Asia etter 2. verdenskrig. Meningen var å legge ned organisasjonen når arbeidet var gjort.

På begynnelsen av 50-tallet ble det likevel bestemt å utvide arbeidet til å gjelde nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid for vanskeligstilte barn overalt i verden. Da ble navnet endret til United Nations Children’s Fund.

UNICEF har alltid hatt et særskilt ansvar for barn i vanskelige situasjoner, som barn i væpnet konflikt og barn som lever i ekstrem fattigdom og nød.

UNICEF har hovedkontor i New York og filialer i Brussel, Firenze, Genève, København og Tokyo. Organisasjonen har landkontorer og jobber i 126 land. Anthony Lake har ledet UNICEF siden 2010.

© UNICEF/UNI100838/Asselin / © UNICEF/UNI100838/Asselin

TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen går på NRK, samtidig som 100.000 bøssebærere skal banke på 2,3 millioner dører.

Aksjonen har blitt arrangert hvert år siden 1974, og er verden største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.

Årets innsamling skal gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

«Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.», skriver TV-aksjonen i et presseskriv i forkant av TV-aksjonen 2017.

Fakta: TV-aksjonen TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning

7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer

100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører

TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker

Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon.

Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.

TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.

På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

Dette skal pengene gå til

Syria:

Halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter. Flesteparten er på flukt inne i Syria. Rundt to millioner barn står helt uten skolegang.

Landet er i ferd med å miste to tiår med fremgang innen skolesektoren. UNICEF jobber intenst for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria.

Med TV-aksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, trene lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte.

Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria.

Colombia:

Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen.

I dag har en av fem unge i Colombia verken jobb eller skoletilbud. De sitter ofte igjen med få valg utover å bli en del av væpnede grupper og kriminelle gjenger.

Med årets TV-aksjon skal UNICEF bidra til å skape trygge læringsmiljøer og gi lærere og rektorer teknikker til å minimere konfliktnivået.

TV-aksjonsmidlene skal også gå til å identifisere områder med landminer og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.

© UNICEF/UN013290/LeMoyne / © UNICEF/UN013290/LeMoyne

Sør-Sudan:

Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. 51 prosent av barn i skolealder får ikke utdanning, og Sør-Sudan har med det verdens høyeste andel barn som ikke får gå på skole.

Klasserom er overfylt, det er mangel på undervisningsmateriell, og barn har ikke tilgang til rent vann eller toaletter. Mange barn slutter på skolen underveis på grunn av farlig eller lang skolevei, og fordi foreldrene ikke har råd til å sende barna på skole.

Nødhjelp i form av utdanning vil være nødvendig i områder preget av kamper og usikkerhet.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal UNICEF få 24000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr.

Mali:

Nord i Mali står mer enn 300000 barn mellom sju og 15 år uten skolegang. Mer enn 360 skoler i det nordlige Mali er stengt, og vold fra væpnede grupper har ført til mangel på lærere.

I Kidal er 79 prosent av skolene fortsatt stengt, og mer enn 600 lærere har flyktet på grunn av sikkerhetssituasjonen.

TV-aksjonen vil gjøre UNICEF i stand til å gi skoleutstyr til 100000 barn, rehabilitere 25 skoler, gi 1000 lærere opplæring i psykososial støtte og til å gi 400 skoler solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg.

Pakistan:

Pakistan er landet med høyest andel barn utenfor skolen i Sør-Asia. Nesten halvparten av alle barn i skolealder står uten et utdanningstilbud.

For jenter er andelen 60 prosent. Målrettede angrep på skoler og pågående konflikter som sender mange på flukt, er blant årsakene til at barn mister skolegang.

Med TV-aksjonsmidlene skal UNICEF gi 15600 barn i kriseområder tilgang til læring, trene 520 lærere og opprette 520 lokale læringssentre.

I tillegg til å lære grunnleggende ferdigheter jobber UNICEF for at skolen skal gi barn beskyttelse, psykososial støtte og verktøy til å mestre hverdagen.