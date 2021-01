Trygg is på Mosvatnet - denne helgen slipper du å gå på skøyter i kø

Fredag ettermiddag var isen på Mosvatnet i Stavanger tykk nok. Dessverre ødelegger et tynt snølag for perfekte skøyteforhold.

Nydelig vintervær og trygg is på Mosvatnet fredag ettermiddag. Foto: Ole-Aleksander Greve

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere og flere vann i distriktet får trygg is. Den sammenhengende kuldeperioden de siste ukene sørger for at Stavanger kommune nå melder om trygg is på vann som Mosvatnet og Litle Stokkavatn.

Det betyr forhåpentligvis at ivrige skøyteløpere har flere vann å spille på nå enn tilfellet var forrige helg, da vektere måtte settes inn for å passe på at folk overholdt smittevernreglene.

Dette er status i Stavanger fredag ettermiddag:

Mosvatnet - målt 15.01.21. Istykkelse: 15,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Vannassen målt 15.01.21. Istykkelse: 17,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Litle Stokkavatn målt 15.01.21 Istykkelse: 15,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Store Stokkavatn målt 15.01.21 Usikker is.

Hålandsvatnet målt 15.01.21 Usikker is.

Breiavatnet målt 15.01.21 Usikker is.

Hindalsdammen målt 15.01.21. Istykkelse: 14,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Bergåstjern målt 15.01.21 Istykkelse: 14,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Litle Vannassen målt 15.01.21 Istykkelse: 16,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Dam ved kulverten mot Tjodolvs gate målt 15.01.21 Istykkelse: 14,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Dalestemmen, Rennesøy målt 15.01.21 Istykkelse: 15,0 centimeter. Sikker is, sørpe og snø på isen.

Vikestemmen, Rennesøy målt 12.01.21 Usikker is.

Lauvsnesvatnet, Finnøy målt 15.01.21 Istykkelse: 20,0 centimeter. Sikker is, snø på isen.

Eivind Dobbe (7) og Ingve Dobbe (4) tok med ishockeyutstyr for å ha det gøy på isen på Bråsteinvatnet forrige helg. Foto: Fredrik Refvem

Sandnes melder om trygg is på vann

Sandnes kommune melder på sine nettsider at de måler isen på tre vann; Bråsteinvatnet, Stokkelandsvatnet og Gisketjern. Dette er status fredag ettermiddag.

Bråsteinvatnet Målt 15. jan 2021. 18 centimeter. Trygg is.

Stokkalandsvatnet 15. jan 2021. 13 centimeter. Deler av isen er åpen for ferdsel (fredag 15. januar)

Gisketjern 15. jan 2021. 18 centimeter. Trygg is.

OBS: De fleste kommunene i Sør-Rogaland måler ikke isen på vannene. Det er dermed opp til hver enkelt å vurdere om isen er trygg.

Time kommune melder på sin hjemmeside at alle som beveger seg på islagte vann gjør det på eget ansvar. De ber deg være spesielt obs når du beveger deg på is i disse områdene:

område nær elveutløp og elveinnløp (osar og bekkar)

ved oddar, nes og brygger

langs myrar og siv

tronge sund og ved grunner