Har du sett disse vakre «blomstene» før?

Turgåere kom over dette sjeldne synet på Vatne 2. januar. Først trodde de det var hvit plast som hadde festet seg til trærne.

Frostblomstene er hvite og hårete. Andre ord for fenomenet er håris, isblomster, frosthår og frostskjegg. Foto: Dag William Hovde

– Jeg la det ut på Facebook, men ingen hadde sett eller hørt om dette før, sier Torhild Hovde som har sendt bildene av «blomstene» til Aftenbladet.

Det var 2. januar at familiemedlemmer av Hovde knipset bildene på Vatne i Sandnes.

Etter litt research fant de ut at fenomenet kalles frostblomst - og at det er et sjeldent syn i Rogaland.

Frostblomstene kan minne om sukkerspinn. Foto: Dag William Hovde Pels av iskrystaller på trærne. Foto: Dag William Hovde

Ifølge Store norske leksikon er frostblomster et dødt plantemateriale som får «pels» av iskrystaller.

«Når temperaturen er rett under 0 og det er høy luftfuktighet , kan man se dannelsen av fine, lange frosthår som holder seg i denne formen i flere timer til dager. Soppen ble først oppdaget i 2015, og mekanismen bak soppens produksjon av disse ishårene er foreløpig ukjent» skriver leksikonet.

Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo skriver at fenomenet «oppstår om høsten og tidlig vinter under spesielle værforhold hvor det har vært kuldegrader, etterfulgt av mildere vær, ofte med varmegrader og tåke om morgenen.»