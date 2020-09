XXL Forus-ansatt har fått korona

En ansatt hos sportsbutikken XXL i Tvedtsenteret på Forus i Stavanger har fredag testet positivt på koronaviruset, melder Sola kommune.

En ansatt ved XXL i Tvedtsenteret på Forus fikk fredag påvist koronasmitte. Foto: Jonas Haarr Friestad

Ove Heimsvik Journalist

Sola kommune ber derfor om at kunder ved XXL Forus følger ekstra godt med på egen helse og eventuelle symptomer, dersom du fikk kunderådgivning i 15 minutter eller mer av en kvinnelig ansatt hos XXL på følgende dager og tidsrom:

Fredag 18. september mellom kl. 10 og 12.30.

Mandag 21. september mellom kl. 10 og 15.

Tirsdag 22. september mellom kl. 10 og 14.

Vedkommende var sist på jobb tirsdag 22. september.

Hvis dette gjelder deg, oppfordres du til å følge ekstra godt med på egen helse og symptomer. Skulle du utvikle symptomer bør du ta kontakt med koronatelefon/testsenter i egen kommune for testing, heter det i en pressemelding fra Sola kommune.

– Symptomene på covid-19 kan være veldig vage og milde. Det er viktig at vi alle har lav terskel for å oppsøke testing, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen.

Ordfører Tom Henning Slethei i Sola kommune oppfordrer til at vi alle følger ekstra godt med på eventuelle symptomer, samt oppsøker testing.

– Jeg er veldig glad for at vi og andre kommuner har smittesporere som ved situasjoner som dette jobber som detektiver for å finne ut hvordan viruset spres. Nye smittetilfeller uten kjent kilde dette gir oss alltid grunn til bekymring og årvåkenhet. I denne fasen er det særdeles viktig at vi er ekstra varsomme og oppmerksomme på symptomer, sier ordføreren.

XXL Forus beskriver gode smittevernrutiner og har bidratt i kommunens kartlegging av den smittedes nærkontakter.

– XXL setter pris på det gode samarbeidet med kommunen. Vi følger nå kommunens og myndighetenes råd og våre egne rutiner for smittevern for å ivareta kunder og ansatte, sier pressekontakt Marte Ramuz Eriksen i XXL i meldingen.