Finansministeren: Greit med julebord på gavekort

Finansminister Jan Tore Sanner åpner døra for at ansatte i bedrifter går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, og at dette tilbudet unntas beskatning på linje med et vanlig julebord.

Daglig leder Trond Randebergs dilemma er blitt brakt helt inn på finansministerens bord, og får nå en lykkelig løsning. Foto: Jon Ingemundsen

Stein Halvor Jupskås Journalist

Finansministeren svarer på et skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (Frp) etter føljetongen om Rogaland Elektro sist uke.

Bedriften ville i utgangspunktet gi de ansatte et skattefritt gavekort på restaurant, slik at de kunne gå ut og spise et måltid i mindre grupper, og dermed redusere faren for koronasmitte. Bedriften fikk da først svar fra skatteetaten at et gavekort ville være skattepliktig hvis beløpsgrensen på 2000 kroner for skattefrie gaver ble overskredet.

Velferdstiltak

Og det ville den, i hvert fall i tilfellet Rogaland Elektro. En liten gave i året samt julebord for ansatte med feller, beløper seg til 4–5000 per ansatt. Det var derfor svært om å gjøre for bedriften at julebordet fortsatt skal gå under posten skattefrie velferdstiltak, og ikke overføres til gaveposten.

Rogaland Elektro ønsket både å gi sine ansatte et oppmuntrende velferdstiltak i en vanskelig tid, samtidig som man gir en hjelpende hånd til en restaurantbransje som sliter mer enn de fleste for tiden.

Også NHO i Rogaland har oppfordret sine medlemsbedrifter til å vise kreativitet, slik at begge disse ønskene kan bli ivaretatt.

Da Aftenbladet skrev om saken sist, mente daglig leder Trond Randeberg i Rogaland Elektro at han hadde funnet en løsning, der 2–3 lokale restauranter utarbeidet «julebordpakker» som de ansatte kan benytte seg av fram mot jul, og at restaurantene så sender regning til elektrobedriften etterskuddsvis.

Styrke trivsel

Jan Tore Sanner skriver at han har forståelse for at arbeidsgiver ønsker å legge til rette for gjennomføring av tradisjonelle velferdstiltak som julebord, nettopp for å styrke trivsel og tilknytning til bedriften i en utfordrende tid.

Han åpner derfor for at både gavekort og refusjon i ettertid kan aksepteres for å få skattefritak. Forutsetningen er at restaurantbesøket skjer med kolleger.

Roy Steffensen roser Jan Tore Sanner for å ha snudd seg fort rundt i saken i en ekstraordinær situasjon.

- Hadde skattekontorets defensive tilnærming vunnet frem, ville nok dette ført til at de fleste bedrifter måtte droppet julebord i år, noe som ville blitt tungt for spesielt restaurantbransjen. Her har den sunne fornuften vunnet frem, og bedriftene kan trygt arrangere annerledes julebord uten å risikere skattesmell, sier Roy Steffensen.

Snart jul

Om julebordet er på plass, er det likevel flere poster på representantens ønskeliste.

- Jeg skulle ønske finansministeren også kunne sagt noe om å øke grensen for skattefrie gaver. Men det får vi heller vurdere i forhandlinger om statsbudsjettet hvis grensen forblir uendret når statsbudsjettet kommer neste uke, sier Steffensen.

Grensen for skattefrie gaver fra bedrift til ansatt er for tiden på 2000 kroner i løpet av et kalenderår.

