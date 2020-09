Kjørte i påvirket tilstand. Slipper fengsel på grunn av korona

Saken mot 27-åringen var ferdig etterforsket i mai 2019. Først nå han dømt i Stavanger tingrett.

Mannen hadde en påvirkningsgrad tilsvarende 1,2 i promille i blodet. Normalt ville dette gitt ubetinget fengsel, men 27-åringen slipper å sone. Foto: Scanpix

Cornelius Munkvik Journalist

Det var natt til 14. april i fjor at den nå domfelte 27-åringen var innblandet i et trafikkuhell på Tasta. Mens han sto og ventet på Falken ble han kontaktet av en politibetjent.

Til politibetjenten sa 27-åringen at han ikke visste hvorfor bilen han kjørte kolliderte. Det ble besluttet å ta blodprøve av sjåføren. Resultatene viste at han hadde både alkohol og virkestoffer fra rusmidler i blodet da uhellet skjedde.

Under tvil

I retten erkjente 27-åringen at han kvelden i forveien hadde drukket alkohol. Dagen før hadde han også inntatt rusmidler. Påvirkningsgraden hans tilsvarte 1,2 i promille.

Normalstraffen for kjøring med denne alkoholkonsentrasjonen er ubetinget fengsel og halvannen brutto månedslønn i bot. Likevel slipper 27-åringen, som i 2018 ble dømt for oppbevaring og bruk av hasj, å sone.

Saken var ferdig etterforsket en måned etter hendelsen, i mai 2019. Deretter ble saken liggende før den ble berammet i tingretten i april i år. På grunn av pandemien ble imidlertid rettssaken utsatt til høsten.

«Retten har kommet til, under noe tvil, at fengselsstraffen kan gjøres betinget som foreslått av aktor som følge av den samlede saksbehandlingstiden», skriver tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund i dommen.

Mister lappen

Uten den lange saksbehandlingstiden og mannens tilståelse, som også trekker i formildende retning, mener retten at straffen ville ligget en plass mellom 21 og 36 dagers ubetinget fengsel.

I dommen pekes det på at domfelte kjørte flere kilometer den aktuelle natten, og at kjøring i påvirket tilstand medfører stor fare. Det vises til at kjøringen faktisk endte med et trafikkuhell. Dette er et straffskjerpende moment.

I tillegg til 30 dagers betinget fengsel dømmes 27-åringen til å betale 25.000 kroner i bot. Han dømmes videre til å tåle inndragning av førerkortet for en periode på to år og fire måneder, og til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.