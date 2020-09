Lye-saken: Politiet tror de vil finne gutten på steinen

Politiet har mottatt flere tips etter at de mandag etterlyste en ung gutt som betegnes som et mulig viktig vitne i etterforskningen av et anmeldt overgrep mot en jente på Lye. Hun var på vei hjem fra barneskolen da hendelsen fant sted.

På denne steinen ved gangstien satt den unge gutten politiet leter etter i forbindelse med overgrepssaken på Lye. Foto: Politiet

Den ung gutten politiet er interessert i kontakt med, satt på en stein ved gangstien like inntil skogsområdet der overgrepet fant sted tirsdag i forrige uke. Responsen på etterlysningen har ført til at politiet er optimister med tanke på å finne frem til gutten.

– Jeg tror vi skal klare å finne frem til gutten på steinen. Han kan være et viktig vitne for oss, sier leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl til Aftenbladet.

Politiet har satt inn store ressurser for å avdekke hva som skjedde da jenta var på vei hjem fra Lye skule i Time. Klokken 13.39 kom meldingen om at en jente i barneskolealder hadde blitt utsatt for et overgrep da hun skulle gå hjem etter endt skoledag.

Rundt 40 vitneavhør er gjennomført, hvorav flere er barn. Det har derfor vært nødvendig å gjennomføre tilrettelagte avhør på Barnehuset i Stavanger.

Politiet sperret av området og lette søkte med hunder etter at de ble varslet om overgrepet forrige tirsdag. Foto: Jon Ingemundsen

– Det anmeldte overgrepet fant sted akkurat i det både ungdomsskolen og barneskolen var ferdige for dagen. Vi forsøker derfor å kartlegge alle som var i det aktuelle området mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskule en gang mellom klokken 13.00 og 13.30 forrige tirsdag, sier Dahl.

Dahl forteller at de også har sikret seg opplysninger fra overvåkningskameraer i området.

_ Saken har høy prioritet for oss, og vi er fortsatt interesserte i at alle som kan ha opplysninger tar kontakt med oss, sier Dahl.

Tips kan sendes inn på https://tips.politiet.no/web/. Her kan man også laste opp bilder. I tillegg kan en ringe inn tips på telefon 02800, eller kontakte Politiets nettpatrulje Sør-Vest via Facebook Messenger.

