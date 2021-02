Avlyste eksamener gir bekymring for hull i utdanningen

Etter at kunnskapsminister Guri Melby (V) mandag avlyste skriftlig eksamen i videregående skole, er flere bekymret for ringvirkningene.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har avlyst årets skriftlige eksamener i videregående skoler. Flere er bekymret for at elevene dermed har store hull i kunnskapene og er dårligere forberedt til det videre utdanningsløpet. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

– Kunnskapsministerens avlysning av årets eksamen i videregående skole bør få alarmen til å ringe hos universiteter og høyskoler, sier Live Olsen Hølmo, leder i Econa Student, til NRK.

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

– Problemet er ikke om de er klare for eksamen, men om de faglig er klare for høyere utdanning, sier hun.

Eivind Aabakken, leder av Econas lokale studentgruppe ved Nord Universitet, frykter at flere kommer til å droppe ut.

– Er de ikke klare for overgangen fra videregående til universitet, må det innføres tiltak. Hvis ikke er det høyere risiko for at flere dropper ut. Det er det ingen som ønsker, understreker han.

Kunnskapsministeren sier i en kommentar at hun er klar over at skoleåret ikke har vært ideelt og at mange elever har hatt flere perioder borte fra skolen, i tillegg til mer digital undervisning.

– Vi avlyser eksamen for å gi bedre tid til å prioritere arbeidet med opplæringen fram mot standpunkt og av smittevernhensyn, selvsagt. Ikke fordi vi er redde elevene ikke har lært noe, sier hun.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier han forventer at universitetene og høyskolene følger opp alle studentene, og tar særlig godt imot førsteårsstudentene.

