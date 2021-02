Gir tommelen opp for Ålgård som by, ikke for Kvernaland/Orstad

Mens Gjesdal kommunestyre går videre med en sak som kan åpne for at Ålgård blir by, vil ordføreren i Time ikke gå for at Orstad/Kvernaland blir ny by i hans kommune - foreløpig.

Ja, Ålgård har nådd nivå A og kan kalles en by etter de kriterier som ble satt i rapporten «Hva er en by?». Ordfører Frode Fjeldsbø (A) er en dem som går for å sette ny merkelapp på tettstedet i Gjesdal. Foto: Pål Christensen

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Dette er helt i tråd med min egen konklusjon for bystatusen i de to tettstedene, opplyser Nils Jacobsen, tidligere dosent i byutvikling og byform ved Universitetet i Stavanger.

For noen år siden skrev han rapporten «Hva er en by?».

Der ble alle norske tettsteder med over 5000 innbyggere vurdert i fire ulike nivåer for urbanitet. Øverst lå nivå A med høy urbanitet, som er de reelle byene, og nederst var nivå D som er tettsteder uten urbanitet.

Mellom disse lå nivå B med middels urbanitet, som i Rogaland da inneholdt tettstedene Solakrossen, Ålgård, Kopervik og Jørpeland, og nivå C med lav urbanitet, som for Rogaland da gjaldt tettstedene Norheim/Avaldsnes, Randabergkrossen, Kleppe og Tananger.

Ålgård fosser fram

– I 2010 hadde Ålgård utviklet seg til nivå B, det vil si et nivå rett under å kunne kalles en by etter de oppsatte egenskapene. Etter den tid har Ålgård hatt en sterk og målrettet utvikling av det nye sentrumsområdet sitt, og er uten tvil på et nivå som kan berettige til bystatus. Det nye Ålgård sentrum er blant annet vist i tidsskriftet Arkitektur N, forklarer Nils Jacobsen til Aftenbladet.

For Kvernaland/Orstad er situasjonen annerledes:

– I 2010 lå tettstedet på laveste nivå D, uten urbanitet. Tettstedet har utviklet seg i årene etterpå, men det kan reises tvil om stedet er i nærheten av bystatus etter de oppsatte egenskapene, mener den tidligere dosenten.

Les også Denne bygda søker nå om å bli ny by på Jæren

Les også By-debatt på Ålgård: – Skivebom, fjolleri og unødig tidsbruk

Ikke bare størrelse

Han er nå 81 år, men hadde kontor på universitet til han var 80 og han har stor glede av følge faget sitt, spesielt når det kan titte fram nye byer. Rapporten laget han i et forsøk på å reise debatt om hva som er en by, siden en lovendring i 1992 hadde ført til litt «ville» tilstander for hva som ble byer i dette landet. Og i rapporten ble det lagt vekt på å vise tettstedene ut fra tre egenskaper: Størrelse, befolkningstetthet, og funksjonsinnhold.

Det er altså der Ålgård nå scorer på øverste nivå. Det hører med at saken kommer opp i Gjesdal der etter at ordfører Frode Fjeldsbø (A) leste i Aftenbladet at nabobygda Orstad/Kverneland søkte om bystatus.

Jåleri?

Han ville ikke være snauere, og helt på tampen av det siste kommunestyremøtet, ba han derfor politikerne om å stemme for at kommunedirektøren skal komme tilbake til politikerne med en sak som belyser fordeler og ulemper ved å søke om bystatus for Ålgård. Forslaget ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer.

- Vi nærmere oss 10.000 innbyggere - og det uten naboene på Figgen, sa Fjeldsbø.

Han sa videre at mange nok er uenige med ham, likevel mener han det nå kan være på tide å «sette rett merkelapp på tettstedet».

- Selv om jeg ser noen mener det er jåleri å tenke på bystatus, sa Gjesdal-ordføreren.

Nei, Kvernaland/Orstad har ikke nådd nivå A og kan ikke kalle seg en by, etter de samme kriteriene. Gerd Rusdal i Utviklingsgruppa for plassen har søkt om bystatus for blant annet å få vekk fylkesveien som går rett gjennom tettstedet i Time. Foto: Geir Sveen

Men ingen ny by i Time

I Time er det Utviklingsgruppa for Kvernaland/Orstad som har søkt om bystatus. Men ordfører Andreas Vollsund (H) svarer nå at han veldig i tvil. Det er viktigere å få en omkjøringsvei, styrke sentrum og skape videre vekst enn å få bystatus.

«Det er heller ikkje heldig å ha ein by der det går ei kommunegrense midt gjennom byen. Derfor bør me først få samla kommunane til å bli ein felles kommune, Jæren kommune. Namn på ein eventuell ny by hadde også blitt eit stort tema. Eg er også usikker på kva oppside bystatusen hadde gitt. Oppsummert er eg ikkje tilhengjar av å søke bystatus nå. Likevel kan dette bli aktuelt seinare, om veksten fortset og det er eit stort ønske i folket.» Skriver ordføreren.

Utviklingsgruppa konstaterer at ordføreren er inne på mye av det som kommer til å prege tettstedet framover.

- Det virker som om det er kommunegrensen som kommer mest i veien for en ny utvikling. Men den har vi utfordret før her på Kvernaland. På sikt kan vi nok få bystatus, politikerne må bare få litt tid på seg, kommenterer Gerd Rusdal, som frontet søknaden i Time som nå altså kan gi en ny by i Gjesdal.