Ikke alle vil ha Anina inn i klasserommet

– Det kan være lettere å ta budskapet når det kommer fra en homo med skoene på, enn når det kommer fra en lærer, sier Anina Jæger Olsen i FRI. Jon Ingemundsen

Det vekker sterke reaksjoner at politikere i Stavanger vil åpne klasserommene for foreningen FRI. Men i skolene i Sandnes er foreningen for seksualitetsmangfold allerede på plass, uten at det har skapt debatt.

