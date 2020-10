Sandnes-budsjettet: – Vi kutter ikke 240 millioner uten at noen merker det

Sandnes-ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli diskuterer rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan på gangen i rådhuset. Til venstre Martin S. Håland (Sp) og Arne Buchholdt Espedal (Ap), til høyre Ellen Karin Moen (FNB) og Tore Andreas Haaland (Frp). Foto: Jan Inge Haga

– Her er det ingen bomber. Men vi kutter ikke 240 millioner uten at noen merker det, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Han mener at rådmann Bodil Sivertsen har lagt fram et godt forslag til budsjett for neste år.